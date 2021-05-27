Первомайский районный суд Бишкека постановил заключить под стражу бизнесмена Тимура Файзиева, главу стройкомпании Elite House. Только вот решение было принято заочно, так как следствию неизвестно местонахождение бизнесмена.

Если бизнесмена задержат, то отправят в учреждение 21 при ГСИН — это СИЗО-1.

Ранее несколько СМИ Кыргызстана, ссылаясь на свои собственные источники, сообщили о том, что Файзиева подозревают в соучастии в коррупции и задержали или намерены задержать.

«Глава стройкомпании [Файзиев] задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела, которое расследует межведомственная следственная группа. Сегодня [27 мая] Первомайский районный суд Бишкека изберет ему меру пресечения», — утверждал 24.kg.

Неизвестно с чьим делом связан интерес следствия к Файзиеву. Однако ранее был задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов. Бывшего градоначальника подозревают в незаконном обогащении — следствие утверждает, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

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