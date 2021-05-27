Пресс-служба мэрии Балыкчы 26 мая сообщила, что в городе планируют построить завод по производству электромобилей.

По данным мэрии, местные власти уже провели встречу с представителям южно-корейской компании по производству электромобилей TLNiP Co., LTD. Инвесторы осмотрели участок для строительства завода на территории Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Балыкчы».

В мэрии Балыкчы сообщили, что завод будет производить машины с 10-летней гарантией. Сначала планируют производить 65 тысяч электромобилей в год, а потом уже свыше 300 тысяч. Также построят зарядные станции для электромобилей.

Необходимые автозапчасти будут привозить из-за рубежа, а затем начнуть производить в Балыкчы. Кроме этого, местные жители пройдут обучение после которого они будут участвовать в строительстве завода, а также в производстве электромобилей.

Планируется, что этот проект создаст около 1 тысячи рабочих мест и 14 других инвестиционных проектов.

«Объём инвестиций составит $200 млн. Мы подписали меморандум, договор и провели переговоры о строительстве [завода] в СЭЗ. Эта инвестиция внесёт вклад не только в Иссык-Кульскую область, но и в экономику всего Кыргызстана», — сказал гендиректор СЭЗ Таалайбек Мамбетсаков.

Электротранспорт в Кыргызстане

С января 2019 года в Кыргызстане не нужно оплачивать сбор за регистрацию и перерегистрацию электромобилей.

Но пока в стране нет никакой инфраструктуры для такого транспорта — специальных зарядных станций не найти ни в больших городах, ни на междугородних дорогах.

При этом в стране планируют выпускать электробусы. Этим занимается машиностроительный завод ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» принадлежащий холдингу «Каганат инвест» Нурбека Осмонова.

В июне 2020 году тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков посетил завод, где ему рассказали, что готовится прототип первого электробуса, произведенного в Кыргызстане.