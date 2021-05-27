В Таласской областной больнице 26 мая родила 16-летняя девочка. Об этом «Клоопу» сообщила координатор Минздрава по Таласской области Айжамал Шамбетова.

«Примерно в 07:00 утра 26 мая в родильное отделение поступила жительница Кара-Буринского района 2004 года рождения. В тот же день она родила мальчика весом 4 кг. На данный момент самочувствие матери и ребенка хорошее», — сказала Шамбетова.

Также она добавила, что областная милиция начала соответствующие процедуры. По ее словам, у роженицы есть муж, остальное Шамбетова комментировать отказалась.

В УВД Таласской области «Клоопу» сказали, что сейчас идут следственные мероприятия, информацию предоставят позже.

Восемнадцать лет — это официально разрешенный законом для брака и рождения детей возраст, который прописан в Семейном кодексе Кыргызстана. Нарушители, которые пренебрегли требованиями, прописанными в кодексе, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством страны. Но в большинстве случаев виновные избегают наказания.

Ранее в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила 14 летняя девочка. В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело, это оказался ее родной дядя.



По данным Генпрокуратуры, в 2019 году в отношении несовершеннолетних было совершено 2462 преступления, из них 184 тяжких, 36 особо тяжких и 2248 менее тяжких. Также было зарегистрировано 222 случая сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Главный надзорный орган сообщает о росте преступлений в отношении детей и подростков, и это вызывает беспокойство. Наибольшее количество случаев сексуального насилия зарегистрировано в Чуйской области — 38, затем в Бишкеке — 33, в Оше — 27, и в Иссык-Кульской области — 26.

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