Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 27 мая посетил село Максат в Лейлекском районе Баткенской области, где в конце апреля произошел вооруженный конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном.
Жапаров проверил строительство новых жилых домов для пострадавших во время приграничного конфликта. Он также встретился с местными жителями села, которым пообещал, что власти будут уделять Баткенской области особое внимание.
После встречи Жапаров поручил госорганам завершить строительство и восстановление разрушенных объектов в запланированные сроки.
О поездке Жапарова в Баткенскую область стало известно только после его приезда туда. При этом, пресс-служба президента в других случаях сообщает о запланированных поездках президента по областям страны.
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По данным МЧС, в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе в Лейлекском районе были разрушены 48 домов, один пограничный пост, 10 заправочных станций и 8 магазинов.