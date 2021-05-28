Фото: пресс-служба президента

Пресс-служба президента сообщила, что Садыр Жапаров 28 мая встретился с жителями приграничного села Ак-Сай в Баткенской области. На встрече глава государства пообещал, что «власти будут уделять пристальное внимание жителям Баткенской области» и обеспечат пограничную безопасность.

«Мы намерены повысить благосостояние местных жителей, кроме этого, государство делает все возможное для решения вопросов с государственной границей. Меры в этом направлении предприняты, работают межгосударственные правительственные комиссии», — сказал он.

Жапаров рассказал местным жителям, что власти хотят придать особый статус Баткенской области для того, чтобы предотвратить трудовую миграцию за рубеж.

Он пообещал, что власти будут и дальше уделять особое внимание Баткенской области в части строительства социальных объектов и необходимой инфраструктуры.

Жапаров находится в Баткенской области с 27 мая. О поездке Жапарова в Баткен стало известно только после его приезда туда. При этом, пресс-служба президента в других случаях сообщает о запланированных поездках президента по областям страны.

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