В Генпрокуратуре сообщили подробности уголовного дела в отношении экс-мэра Бишкека Азиза Суракматова. Его задержали по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

Ранее в ГКНБ сообщили, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

В Генпрокуратуре добавили, что в этом деле фигурирует и экс-депутат Жогорку Кенеша Дж. Кудайбергенов (Джаныш Кудайбергенов)*. Он по данным надзорного органа, является родственником Суракматова по линии отца.

*Джаныш Кудайбергенов — депутат 5 созыва парламента.

По версии Генпрокуратуры, они «вопреки установленному порядку продажи муниципальных земельных участков на основании конкурса, используя коррупционные схемы, получили в частную собственность земельный участок в южной части Бишкека площадью 15 гектаров, а также земельные участки в южной и в других частях столицы в долгосрочную аренду».

«Они [Суракматов и Кудайбергенов] оформили их на близких родственников и аффилированных лиц, из которых большая часть распродана строительным компаниям по высокой цене, а на остальных построены кафе, ресто-бары, многоквартирные жилые дома, которые впоследствии были проданы или сданы в аренду иным лицам. Вследствие чего указанные лица и его родственники увеличили состояние в несколько раз и стали владельцами многомиллионных объектов имущества», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ГКНБ оценил активы Суракматова и его родственников на сумму свыше $50 миллионов. Экс-мэра столицы Азиза Суракматова задержали 26 мая. Первомайский райсуд 28 мая водворил экс-мэра в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

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