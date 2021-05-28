Первомайский районный суд Бишкека 28 апреля избрал меру пресечения экс-мэру Бишкека Азизу Суракматову. Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

Экс-мэра столицы Азиза Суракматова задержали 26 мая. Его подозревают в коррупции и незаконном обогащении.

По версии следствия, Суракматов, будучи мэром столицы, создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

«В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

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