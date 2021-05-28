Первомайский районный суд Бишкека 26 мая признал виновным в злоупотреблении должностным положением бывшего вице-мэра столицы Азиза Алымкулова. Его оштрафовали на 260 тысяч сомов.

Алымкулова задержали 31 марта. Вместе с ним задержали начальника районного отделения управления ГКНБ по Бишкеку.

Тогда Генпрокуратура сообщила, что задержанные оказывали давление на сотрудников мэрии и ее ведомственных подразделений и вынуждали незаконно оформлять земельные участки на аффилированных лиц.

Алымкулов был вице-мэром Бишкека с 2019 по февраль 2021 года. С 2014 по 2018 годы он работал в ГКНБ, затем был назначен начальником Управления земельными ресурсами мэрии столицы.