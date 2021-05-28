Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию вокруг экс-мэра Азиза Суракматова. Ранее экс-мэра задержали по подозрению в коррупции и незаконном обогащении.

Тулобаев написал, что ему очень тяжёло в связи с последними событиями.

«Мне задают много вопросов на счёт Суракматова. Мне очень тяжёло. Мы вместе работали и в городе многое сделали. Верю, что правоохранительные органы и суды проведут справедливое расследование. Хочу верить […] Есть люди, которые ждут, когда и меня посадят», — считает он.

Задержание Суракматова

Экс-мэра столицы Азиза Суракматова задержали 26 мая. Следствие утверждает, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

«В результате коррупционной схемы активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 миллионов», — сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

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Тулобаев и Суракматов

Балбак Тулобаев во время мэрства Суракматова с 2018 по 2020 год был руководителем аппарата столичного муниципалитета.

В июле 2020 года Тулобаева назначили полпредом правительства в Иссык-Кульской области. А после октябрьских событий и смены власти в стране его назначили и.о. мэра Бишкека.

Пока Тулобаев был на посту и.о. мэра он провел кадровую перестановку и уволил нескольких вице-мэром, а также советницу Гулю Алмамбетову, которая работала при Суракматове.

С этой должности он ушёл по собственному желанию в феврале этого года. Затем и.о. мэра назначили Бактыбека Кудайбергенова.