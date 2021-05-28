Мэрия Бишкека представила Программу районных мероприятий на Международный день защиты детей 1 июня, несмотря на ограничения из-за пандемии COVID-19.

В программу входят такие массовые мероприятия как концерты, национальные и спортивно-развлекательные подвижные игры, а также выставка детских рисунков.

Кроме того, пресс-служба муниципалитета столицы сообщила, что ранее вице-мэр по социальным вопросам Виктория Мозгачева встретилась с представителями ассоциации детских развлекательных центров.

На встречу пришли представители торгово-развлекательных центров «Технопарк», «Азия Молл», «Иллюзион», «Скай парк», «Бублик».

На встрече обсуждалась возможность возобновления деятельности этих площадок с учётом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм.

По данным мэрии, представители ассоциации заявили, что готовы к открытию с соблюдением всех санитарных требований, а также готовы провести вакцинацию сотрудников.

Мозгачева отметила, что этот вопрос будет внесен на очередное заседание Городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии.

В классы — нельзя, на площадки — возможно

Ранее Ассоциация детских развлекательных центров Бишкека опубликовала обращение к исполняющему обязанности мэра города Бактыбеку Кудайбергенову. Поводом стало закрытие детских развлекательных центров с 1 апреля.

«На сегодняшний день из всех сфер деятельности бизнеса, осуществляющих свою деятельность на территории города Бишкек, ограничению подверглись только детские развлекательные центры», – заявили в ассоциации.

Предприниматели отметили, что в результате первого карантина в Бишкеке в 2020 году, детские развлекательные площадки были закрыты с 15 марта по 1 января.

«Мы были закрыты одними из первых и открыты последними, вследствии чего наш бизнес пришел к тяжелейшему материальному положению как бизнеса, так и тысяч сотрудников, оставшихся без работы и заработка. Необходимо отметить, что дальнейшее ограничение нашей деятельности влечет к полному банкротству», – подчеркнули в организации.

Представители бизнеса отметили, что обязуются соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические меры по предотвращению распространения COVID-19, а также сократить единовременное нахождение посетителей в парке на 50%.

Ограничения из-за COVID-19

При этом дети и подростки из-за пандемийных ограничений в Бишкеке не смогли вернуться на офлайн-обучение полностью даже к концу учебного года. 8 апреля начальница управления образования мэрии Бишкека Эльмира Иманалиева сообщила, что с 14 апреля в школах для учеников с 1 по 5, а также 9 и 11 классов учебный процесс продолжится в режиме офлайн.

Ранее мэрия Бишкека заявляла, что с 12 апреля из-за эпидситуации все школы и детсады города уйдут на дистанционное обучение на неопределённый срок.

«Городской штаб решил, что учебный процесс будет таким же, каким мы его и вели. То есть 7 параллелей классов [1, 2, 3, 4, 5, 9 и 11] будут обучаться офлайн. Онлайн будут обучаться, как и раньше, 6, 7, 8 и 10 классы […] С 14 апреля учебный процесс будет продолжен в этом режиме», — сказала Иманалиева.

Таким образом, ученики ряда классов так и не вышли на обучение в формате офлайн.

Кроме того, такие массовые мероприятия, как праздничный айт-намаз 13 мая, День города и День Победы также не проводились в обычном формате из-за угрозы распространения COVID-19 и связанных с ним ограничений.

29 апреля в столичном Центре госсанэпиднадзора сообщили, что в Бишкеке временно запретили проводить все культурные и спортивные мероприятия.

По его данным, выданы санитарные предписания всем зрелищным, крупным спортивным учреждениям, библиотекам и музеям по временному запрещению проведения мероприятий, приводящих к массовому скоплению людей (фестивалей, празднованию памятных дат, встреч, флешмобов) до улучшения эпидемиологической ситуации.

Тогда о своем уходе на карантин на неопределенный срок уже заявили театр опера и балета и другие учреждения. О снятии запрета в ЦГСЭН Бишкека не заявляли.

На 28 мая в Кыргызстане зарегистрировали семь смертей среди пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, по одному — в Чуйской и Таласской областях и городе Ош.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 103 866 случаев заражения коронавирусом, а также зарегистрировали 1 788 смертей среди пациентов с коронавирусом.