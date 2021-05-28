Первомайский райсуд Бишкека 21 мая принял решение продлить содержание под стражей на два месяца экс-премьер-министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву.

Он будет содержаться в СИЗО ГКНБ до 26 июля.

В чём обвиняют Абылгазиева?

Абылгазиева задержали 26 января. Его подозревают в незаконном обогащении. АКС ГКНБ сообщила, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход.

Чтобы реализовать эти средства, он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, оформляя эти активы на фиктивные лица.

Кроме того Абылгазиева также подозревают в коррупции. По версии следствия Абылгазиев, будучи премьером, подписал постановление о выдаче «Кумтор Голд Компани»* дополнительной территории под георазведку «вопреки интересам государства». В результате территория рудника увеличилась до 26,3 тысячи гектаров. В том числе золотодобытчикам отошли несколько ледников и заповедная территория.

*ЗАО «Кумтор Голд Компани» — «дочка» канадской компании Centerra Gold Inc. Компания разрабатывает золоторудное месторождение Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии. Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» владеет более 26% акций Centerra Gold и является крупнейшим акционером компании.

«Здесь [по этому делу] проходит много наших должностных лиц — членов правительства, которые в это время работали и подписывались. Среди них есть еще наши уважаемые народные депутаты», — сказал 17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Однако в самой компании тогда опровергли заявления о том, что площадь рудника увеличилась и сообщили, что она не менялась с 2009 года и составляет 26,4 тысячи гектаров.