Повторные выборы в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока на 11 июля. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Центризбиркому поручили организовать проведение выборов, а кабинету министров — выделить необходимые средства на них согласно смете расходов ЦИК. Кроме этого в период подготовки и проведения выборов кабмину поручили «принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан».

Мэрии городов, в которых назначены повторные выборы, должны оказать содействие работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов.

Ранее Центризбирком аннулировал итоги выборов в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за нарушений, которые повлияли на исход голосования.

Читать по теме: ЦИК признала недействительными итоги голосования на выборах в горкенеш Токмока

ЦИК аннулировала итоги выборов в Ошский горкенеш

ЦИК признала недействительными выборы депутатов в Бишкекский горкенеш