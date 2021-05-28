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Депутат Абдывахап Нурбаев рассказал журналистам о том, как конфликт на границе привел к идее закона о добровольцах в защите пограничных территорий. Но после беседы со военными вместо нового законопроекта депутаты решили подправить действующий — о пограничных уполномоченных.

Добровольцы и уполномоченные

Депутат Абдывахап Нурбаев — один из авторов переданного на общественное обсуждение законопроекта, предлагающего выдавать отдельным жителям Баткена оружие на случай защиты границ.

По словам Нурбаева, после военной агрессии со стороны Таджикистана он встречался с активистами Баткена. Активисты заявили, что для самозащиты жителям приграничных сел нужно выдавать оружие.

«По словам активистов, таджики раздавали оружие простому народу во время столкновений и наши не смогли защититься», — сказал Нурбаев.

Депутат рассказал, что он совместно со специалистами разработал новый законопроект «Добровольные защитники Отечества». Однако после того, как Нурбаев посоветовался с военными и пограничниками, они предложили внести изменения в *закон о «Пограничных уполномоченных».

*Закон о «Пограничных уполномоченных» был принят в 2015 году. В соответствии с ним жители имеющие статус «пограничных уполномоченных» имеют право помогать и информировать пограничные службы. Пограничными уполномоченными могут стать прошедшие военную службу местные жители.

«Мы этот закон доработаем и пропишем, чтобы пограничным уполномоченным выдавалось оружие, в случае военной агрессии. Они будут подготовлены психологически, физически и морально, также они будут проходить регулярное обучение», — сказал Нурбаев.

По словам Нурбаева, пограничных уполномоченных будут тренировать сотрудники пограничных служб. Если они получат ранение во время столкновений, получат статус сотрудника пограничных войск. Нурбаев также добавил, что оружие предназначенное для пограничных уполномоченных, будет хранится на погранзаставе, получить они его смогут только при военном нападении со стороны другого государства.

«Молодежь Баткена рассказала, что некоторые наши 18-19-летние военнослужащие растерялись во время столкновений, они психологически не были готовы к такой ситуации. Были моменты, когда сельчанам приходилось брать у них оружие и защищаться. Также на наших позициях не хватало людей. Например в горах у нас были хорошие позиции, но людей не хватило», — сказал Нурбаев.

Также Нурбаев отметил, что нужно создавать условия для того, чтобы люди не уезжали из приграничных сел. По словам депутата, выдача оружия во время конфликтов будет способствовать этому.

Предложения по изменению законодательства

Проект об изменениях в закон о «Пограничных уполномоченных» был вынесен на общественное обсуждение 19 мая. Инициаторами являются Абдывахап Нурбаев, Исхак Пирматов, Жанар Акаев, Мирлан Жээнчороев, Алтанбек Сулайманов, Карамат Орозова и Улукбек Садиков.

В проекте рассматривается вопрос о расширении полномочий пограничных уполномоченных. Если быть точнее, они должны будут проходить военную подготовку не менее двух раз в год и будут иметь право на ношение оружия. Также предусмотрено государственное страхование жизни и здоровья пограничников на уровне военнослужащих.

«Пограничные уполномоченные будут помогать и содействовать сотрудникам погранслужбы, неукоснительно выполнять свои обязанности по защите суверенитета и территориальной целостности страны, безопасности наших граждан, защите их собственности и других жизненно важных социальных объектов. Условия, предусмотренные в законопроекте, гарантируют их жизнь и здоровье», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В Кыргызстане числится 140 пограничных уполномоченных. За последние пять лет никто из них не пострадал и не получал ранение.

Военная агрессия со стороны Таджикистана

Проблема приграничного вопроса остается в Кыргызстане актуальным уже не первый год. Из-за спорных и неописанных участков в приграничных районах происходят столкновения между жителями Кыргызстана и других стран.

Последний подобный конфликт произошел на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области в апреле 2021 года. Тогда 28 апреля граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. А уже 29 апреля военные обеих стран применили оружие.

Конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Кроме этого из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, во время вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Полного прекращения огня страны достигли 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.