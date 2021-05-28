Президент Садыр Жапаров и глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравили сотрудников Пограничной службы с профессиональным праздником.

Они оба в своих заявлениях отметили, что работа пограничника сложная и ответственная. Кроме этого и Жапаров, и Ташиев коснулись темы вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Что сказал Жапаров?

Глава государства в своём поздравлении почтил память погибших пограничников: Равшана Муминова*, Манасбек уулу Нурсултана, Кубанычбекова Эсентура и Юлдашева Бекзодбека**. Президент подчеркнул, что «именно на таких людях держится независимость Кыргызстана».

*Прапорщик Равшан Муминов погиб 16 сентября 2019 года, когда на участке кыргызско-таджикской границы близ села Максат Лейлекского района произошла перестрелка. Тогда по данным минздрава, там получили ранения 13 человек. По данным таджикской стороны, ранения получили 12 человек, погибли три таджикистанца.

*Прапорщик Юлдашев Бекзодбек, капитаны Манасбек уулу Нурсултан и Кубанычбеков Эсентур погибли в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской с 29 апреля по 1 мая.

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«После прошедших трагических событий на кыргызско-таджикском участке госграницы, сделаны четкие выводы и принимаются все меры, направленные на повышение надежности охраны национальных рубежей, защиту мирной жизни жителей приграничья и, в первую очередь, восстановление традиционных добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами и народами.

Важно вернуть атмосферу взаимного доверия, которая веками создавалась нашими предками, и не допускать впредь повторения подобных инцидентов», — отметил Жапаров.

Что сказал Ташиев?

Глава ГКНБ сказал, что действия пограничников во время вооруженного конфликта «один из примеров их доблести».

«Военнослужащие пограничники и бойцы отрядов специального назначения Пограничной службы с честью выдержали испытания во время конфликта в приграничном районе на юге страны.

Благодаря вашим усилиям, жители нашей страны могут спокойно спать в своих домах», — сказал Ташиев.

Вооружённый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля по 1 мая произошел вооруженный конфликт. Предварительным данным причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.