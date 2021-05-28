Совет улемов на заседании 27 мая отменил выборы муфтия.

Члены Совета улемов приняли отставку председателя Абибиллы Кадырбердиева. На его место избрали Абдиманапа Масалиева.

«Курултай мусульман Кыргызстана, назначенный на конец мая, перенесли на 26 июня. Кроме этого, принято решение отменить конкурс на пост муфтия и в новый состав Совета улемов. Будет объявлен новый конкурс», — сообщили в Совете улемов.

Ранее в религиозной организации сообщили, что выборы муфтия, назначенные на 29 мая, снова могут отложить.

По ее данным, назначенный на 25 мая отборочный конкурс членов Совета улемов не состоялся «из-за вмешательства и давления со стороны государственных чиновников».

«Как известно, в марте именно из-за давления мы отложили выборы членов Советов улемов. И в этот раз подобные попытки начались с момента назначения даты. Несмотря на это, 21 мая мы провели конкурс для кандидатов на пост муфтия. 25 мая из-за прямого вмешательства некоторых чиновников отборочный конкурс членов VII созыва Совета улемов не состоялся. Кандидаты уже второй раз приезжают из семи областей в Бишкек. По инициативе этих чиновников конкурс отложили на неопределенный срок. Теперь есть угроза срыва курултая Совета улемов, назначенного на 29 мая», — говорят в Совете улемов.

В связи с возникшей ситуацией Совет улемов обратился к президенту Садыру Жапарову с просьбой обеспечить безопасность предстоящего курултая.

«Курултай необходимо провести вовремя, так как состав руководителей ДУМК и финансовая отчетность на грани кризиса. В соответствии с уставом ДУМК срок полномочий членов Совета улемов закончился еще в апреле. Четыре месяца 208 сотрудников муфтията работают без заработной платы», — говорят в Совете улемов.

Что известно о Абдиманапе Масалиеве

Абдиманапу Масалиеву 56 лет, он родился в Баткене. Трудовую деятельность начал учителем медресе Абдулкосим в Ташкенте. Затем преподавал религиоведение и Коран для молодых людей в частных домах сел Сокулук и Шалта Сокулукского района.

Дважды избирался членом Совета улемов, в первый раз в 1996 году, второй раз – в 2000 году.

В декабре 1996 года был назначен заместителем имама Центральной мечети Бишкека, а в июне 1997 года стал главным имамом Центральной мечети Бишкека. После был казы Бишкека.

В 2007 году Масалиева назначили имам-хатибом мечети района Тунгуч.

Как избирают муфтия?

Документы кандидатов на пост муфтия рассматривает специальная комиссия*. 1 апреля для зарегистрированных кандидатов будет организован конкурс, специальная комиссия проверит уровень знаний и профессионализм** претендентов.

* Комиссия состоит из девяти человек: шесть из них — представители Совета улемов, двое — из Госкомиссии по делам религий, и еще один представляет ГКНБ.

** К кандидатам предъявляется ряд требований — знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии. Они должны быть приверженцами традиционного ислама, в частности знать ханафитский мазхаб, иметь стаж работы в ДУМК в течение минимум трех лет, а также два образования — высшее религиозное и высшее светское.

Затем документы трех кандидатов, получивших самый высокий балл, направят в Госкомиссию по делам религии и в соответствующий отдел аппарата президента. Там проверяют их досье и принадлежность к радикальным религиозным течениям.

Кандидаты, получившие положительное заключение, будут предложены на выбор комиссии из членов Совета улемов.

Кандидату предстоит собеседование с Советом улемов. Совет выбирает одного кандидата методом голосования. Не прошедшие кандидаты отстраняются от дальнейших действий. От регистрации до собеседования проходит около месяца.

Выбранный Советом улемов кандидат представляется курултаю, в котором участвуют 200-250 делегатов со всех областей республики. Муфтий избирается большинством голосов делегатов собрания.

Курултай в этом году был назначен на 5 апреля, но позже был перенесен на 29 мая. Такое решение принято с учетом предложения председателя комиссии по регистрации кандидатов на пост муфтия Мамасабыра Досбол уулу.

В Совете улемов решили, что нужно больше времени для уточнения непричастности кандидатов к запрещенным религиозным организациям, достоверности дипломов, подтверждающих окончание вузов, и тщательной проверки документов.

Помимо избрания муфтия, 5 апреля выберут членов Совета улемов VII созыва. Заявление подали 75 религиозных деятелей, всего в составе совета 21 человек.

Члены Совета улемов и муфтий избираются на четыре года.

Финансовые махинации в муфтияте

Предыдущий муфтий страны Максат Токтомушев 10 февраля подал в отставку на фоне финансовых махинаций в ДУМК. По версии следствия, руководство муфтията выдавало деньги паломников на хадж частным финансовым компаниям и ежемесячно получала проценты с этих денег.

ГКНБ сообщал, что сумма переданных денежных средств может превышать 100 млн сомов. По этому делу 10 февраля сотрудники ГКНБ задержали Токтомушева. Но позже его отпустили под домашний арест.

До этого, 9 февраля, задержали главного бухгалтера ДУМК Женишбая Бекиева по статье «Дача взятки в особо крупном размере». ГКНБ тогда сообщал, что после выявления финансовых махинаций руководство муфтията стало предлагать сотрудникам спецслужбы взятку в 100 тысяч долларов за сокрытие выявленных фактов и прекращение дальнейшего расследования.

12 февраля Первомайский райсуд рассматривал меру пресечения Бекиеву и оставил его под стражей до 10 апреля. Но 16 марта отпустил под домашний арест.

Позже Токтомушев сделал обращение, где рассказал о том, что сотрудники ГКНБ «вымогали у него взятку».