Стройкомпания Elite House сделала заявление относительно ситуации вокруг её основателя Тимура Файзиева. Ранее Первомайский районный суд Бишкека решил заочно заключить под стражу бизнесмена.

В компании отметили, что «комментарий относительно Файзиева могут предоставить только компетентные органы».

«Обязанности гендиректора Elite House Файзиев сложил в августе 2020 года. Компания работает в штатном режиме, строительные работы ведутся согласно графику. Все обязательства перед дольщиками и партнёрами компании будут выполнены в срок», — говорится в заявлении компании.

По данным минюста, сейчас гендиректором Elite House является Руслан Нармедов, а учредителями компании — Тимур Файзиев и Шахинура Нармедова. По данным финансового издания Economist.kg, Файзиев не является гендиректором Elite House с 2018 года.

Дело Файзиева

27 мая ряд СМИ, ссылаясь на свои источники сообщили, что Тимура Файзиева задержали по подозрению в соучастии в коррупции.

Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить под стражу бизнесмена. Как уточнили в суде, то когда избирается мера пресечения заочно, срок не определяется.

Если Файзиева задержат, то отправят в учреждение №21 при ГСИН — это СИЗО-1. Неизвестно, с чьим делом связан интерес следствия к Файзиеву.

Однако ранее был задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов. Бывшего градоначальника подозревают в незаконном обогащении — следствие утверждает, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

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