Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Следственная группа военной прокуратуры 27 мая объявила в розыск бизнесмена и основателя стройкомпании Elite House Тимура Файзиева. Ранее суд решил заочно заключить под стражу бизнесмена.

По данным надзорного органа, Файзиева подозревают в соучастии в коррупции при получении земельных участков на территории Бишкека и незаконном строительстве.

«В данное время проводятся следственные мероприятия», — сообщили в Генпрокуратуре.

Дело Файзиева

27 мая ряд СМИ, ссылаясь на свои источники сообщили, что Тимура Файзиева задержали по подозрению в соучастии в коррупции.

Но позже стало известно, что его местонахождение сейчас неизвестно и суд решил заочно заключить под стражу бизнесмена. Как уточнили в суде, то когда избирается мера пресечения заочно, срок не определяется.

Если Файзиева задержат, то отправят в учреждение №21 при ГСИН — это СИЗО-1. Неизвестно, с чьим делом связан интерес следствия к Файзиеву.

Однако ранее был задержан экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов. Бывшего градоначальника подозревают в незаконном обогащении — следствие утверждает, что будучи мэром столицы, Суракматов создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.