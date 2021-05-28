В селе Кара-Тейит айыльного аймака Жекенди Чон-Алайского района Ошской области в ночь на 28 мая задержаны трое таджикистанцев. По информации полпредства Ошской области, они были задержаны местными жителями, когда пытались перебежать через кыргызско-таджикскую границу.

«В село Кара-Тейит они прибыли из Бишкека и пытались перебежать границу. У двоих отсутствовали документы. Они рассказали, что работали в Бишкеке на кирпичном заводе и документы остались на рабочем месте. У одного из них был паспорт Таджикистана при себе», — сообщили в полпредстве.

Местные жители задержанных передали сотрудникам погранзаставы «Карамык».

Ранее, 21 мая, Кыргызстан ввел временные ограничения на въезд, выезд, пребывание и пересечение кыргызско-таджикской границы гражданами Таджикистана. Как сообщил председатель кабинета Министров Улукбек Марипов, решение принято до решения пограничных вопросов.

В связи с этим 25 мая 177 гражданам Таджикистана, прибывших в аэропорт «Манас» в Бишкеке на самолете из Таджикистана, не разрешили пересекать границу, а самолет был возвращен. Некоторые таджики в аэропорту сказали Озоди, что власти не сообщили им об ограничениях.

Позже министерство иностранных дел Таджикистана выступило с заявлением. Они призвали граждан Таджикистана не ездить в Кыргызстан и не использовать страну в качестве транзитного пункта. Таджикские власти призвали своих граждан выезжать за границу «через третьи страны».

Также и аэропорта Оша с 25 мая не могут выехать четверо граждан Таджикистана, депортированных из России. Трое из них — женщины, четвертая — шестилетняя девочка.