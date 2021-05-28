Минздрав сообщил, что на 28 мая в Кыргызстане зарегистрировали семь смертей среди пациентов с COVID-19. Четыре человека скончались в Бишкеке, по одному — в Чуйской и Таласской областях и городе Ош.

Всего за время пандемии минздрав зарегистрировал 1 788 смертей среди пациентов с коронавирусом.

За сутки также выявили 283 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 169;
  • Ош — 15;
  • Чуйская область — 35;
  • Ошская область — 5;
  • Таласская область — 4;
  • Нарынская область — 8
  • Иссык-Кульская область — 26;
  • Джалал-Абадская область — 15;
  • Баткенская область — 6.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 103 866 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровел и был выписан из больниц 391 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 97 542 человека.

За сутки среди медиков выявили пять новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4637 медработников, из которых выздоровели 4560 человек.

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