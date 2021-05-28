В отношении председателя Бишкекского городского кенеша Жаныбека Абирова начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в мэрии искусственно увеличили прогнозируемый доход бюджета столицы и установили работникам муниципальных служб незаконные надбавки из средств, предназначенных для решения соцвопросов и улучшения инфраструктуры города.

«В результате заработные платы председателя Бишкекского городского кенеша и мэра города Бишкек составили 120 тысяч сомов и 150 тысяч сомов, а причиненный государству ущерб с 2019-го по 2021 годы составил 214 581 700 сомов», – сообщили в ведомстве.

В генпрокуратуре добавили, что при утверждении проекта бюджета Абиров не обсуждал вопрос об установлении незаконных надбавок.

Отмечено, что материалы зарегистрированы и в отношении других ответственных должностных лиц, но их имена и должности не уточняются.

Что известно о Жаныбеке Абирове?

Жаныбек Абиров был избран председателем Бишкекского городского кенеша в сентябре 2018 года – за него проголосовали 40 депутатов, после того как его выдвинула коалиция большинства. Он является депутатом от фракции СДПК с 2016 года.

Абиров имеет два высших образования. В СМИ он рассказывал, что до того, как стать депутатом горкенеша, он занимался бизнесом, в том числе открыл транспортную компанию, которая занимается транспортировкой угля.

Его отец Болотбек Абиров — учредитель ОсОО «Рассвет Компани», которая несколько лет подряд выигрывает тендеры на поставку угля для бишкекской ТЭЦ. Также Абиров-старший, по данным минюста, значится в учредителях еще нескольких компаний, занятых управлением недвижимым имуществом и оптовой неспециализированной торговлей.

В марте 2021 года он сообщил, что приостановил свои полномочия, потому что идет на выборы в горкенеш 11 апреля. На прошедших в апреле и признанных недействительными выборах в БГК Абиров участвовал от партии «Эмгек» кандидатом под №1.