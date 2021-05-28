Президент Садыр Жапаров 28 мая подписал указ о посмертном награждении прапорщика Бекзода Юлдашева, капитанов Нурсултана Манасбек уулу и Эсентура Кубанычбекова медалями «Эрдик». Все трое пограничников погибли в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Они награждены медалями «за проявленное мужество и отвагу при исполнении воинского долга».

Прапорщику Бекзоду Юлдашеву было 30 лет. Он служил в войсковой части №2021 в составе отряда «Бору». Юлдашев прослужил в кыргызской армии восемь лет и в этом году хотел получить новое звание, а через три года собирался на отдых. У него осталась жена и трое детей.

Бекзод Юлдашев

Капитан Нурсултан Манасбек уулу, по словам его родственников, всегда был целеустремлённым и с детства мечтал стать военным. Ему было 29 лет. Его родственники подчёркивают, что не всем в его возрасте дано быть капитаном.

Нурсултан Манасбек уулу

Капитан Эсентур Кубанычбеков родился в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. Ему было 30 лет и он был замкомандира отряда специального назначения «Бору» военной части №2025 в Нарынской области. В Баткен он приехал по работе 12 апреля. Во время боевых действий в последний раз по телефону, Кубанычбеков сказал своему брату, что стрельба уже идёт несколько часов и пообещал перезвонить. Но свое обещание брату он не смог выполнить.

Эсентур Кубанычбеков. Фото: live.kg

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Вооружённый конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 29 апреля по 1 мая длился вооруженный конфликт. По предварительным данным, причиной конфликта послужила установка видеокамер на водозаборе «Головной» таджикской стороной.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек и пострадали 154 человека. Власти Таджикистана сообщили, о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

Об окончательном прекращении огня стороны договорились 1 мая после переговоров правительственных делегаций. 3 мая Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации. В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

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