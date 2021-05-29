Пресс-служба Гокскомитета нацбезопасности сообщила, что 24 мая бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Он находился под арестом в СИЗО ГКНБ.

«На прошлых выходных Сегизбаев почувствовал недомогание и температуру. После, по инициативе ГКНБ, он был госпитализирован для прохождения лечения», — рассказали в пресс-службе.

Издание Vesti.kg, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Сегизбаев находится в крайне тяжелом состоянии и проходит лечение в городской клинической больнице №6.

Фото: Vesti.kg

Ранее, 20 мая, Первомайский райсуд Бишкека продлил меру пресечения Сегизбаеву еще на два месяца.

Почему Сегизбаев в СИЗО?

Экс-главу Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц». Задержание касалось скандала 2016 года — известного, как «Белизгейт». Но это лишь одно из порядка шести дел, возбужденных против политика.

В 2016 году Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что противники инициированных президентом Алмазбеком Атамбаевым поправок в Конституцию — депутаты «Ата Мекена» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов — владели акциями сотового оператора «Мегаком».

В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз. Сами депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его.

При этом все трое депутатов получили обвинительные приговоры по другим делам. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в Госкомитет нацбезопасности не поступали.

Остальные дела против Сегизбаева связаны с выдачей жилья сотрудникам ГКНБ, именного оружия, земельными участками и даже командировок за счет госбюджета для отдельных чиновников спецслужбы.

Сам Сегизбаев и его близкие все обвинения опровергают и заявляют о «политической мести». Сегизбаев участвовал в досрочных президентских выборах, прошедших 10 января, и стал пятым среди 17 кандидатов, набрав 1,46% голосов избирателей.

Он жестко критиковал своего оппонента — действующего президента Садыра Жапарова, связывая его с сыном второго свергнутого кыргызского президента Курманбека Бакиева. Сегизбаев в прямом эфире КТРК рассказывал о том, как Максим Бакиев продавал месторождения и отмывал деньги.