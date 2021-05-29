Эксперт Расул Умбеталиев Уголовный процесс в отношении эксперта в области энергетики Расула Умбеталиева, обвиняемого в вымогательстве взятки, рассматривается в Первомайском районном суде Бишкека. Об этом Расул Умбеталиев сообщил 24.kg

«Я нахожусь под домашним арестом. Следствие не может доказать мою виновность. У них нет ни аудио, ни видеодоказательств того, что я вымогал деньги. По этому делу нет потерпевших и даже ущерба. Я считаю себя невиновным, поскольку ни у кого не вымогал денег. Когда проводили допросы, у меня в кармане не было никаких денежных средств, мне на стол подкинули конверт с деньгами», — сказал Расул Умбеталиев.

Расул Умбеталиев — общественный деятель и эксперт в области энергетики. Он также является членом тендерной комиссии по закупке угля в филиал госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго».

Умбеталиев был задержан сотрудниками ГКНБ 4 ноября 2020 года. По данным ведомства, Умбеталиев вымогал 500 тысяч сомов в качестве вознаграждения от предпринимателя за присуждение ему победы в тендере на закупку большого объема угля.

Тендер на закупку угля

«Электрические станции» объявила тендер на закупку твердого топлива для отопительного сезона в 2019-2020 годах — в нем участвовали пять компаний и по итогам первого этапа в финал прошла лишь одна компания — «КонтактУглеПром».

По итогам второго этапа в начале сентября эта компания победила — она предложила 400 тонн угля за более 1 млрд 27 млн сомов. Изначально на закупку угля закладывалось 1 млрд 420 млн.

Однако Умбеталиев заявил, что «КонтактУглеПром» — посредническая компания, которая поставляет уголь по завышенной цене.

«Вот уже семь-восемь лет в тендерах участвуют посредники, поставляя нам уголь по 52-56 долларов за тонну, и мы теряем разницу в 18-19 долларов с каждой тонны угля. И все это ложится на плечи наших налогоплательщиков», — заявил он.

Другие члены комиссии сообщили, что «никаких нарушений закона не было». Однако одна из участниц тендера — компания «Бишкеккомур Соода Уйу» в начале октября 2020 года подала жалобу на тендер в независимую межведомственную комиссию.

По словам компании, второй этап конкурса проходил «скрытно», что «нарушает законодательство о госзакупках». Однако межведомственная комиссия назвала итоги конкурса «законными».

А уже в ноябре Умбеталиев был задержан.