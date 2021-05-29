*Однако данные минюста говорят о другом. 25 февраля 2020 года в базе Министерства юстиции жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова была указана в качестве совладелицы компании «Россия нефть» и лишь в октябре 2020 года компания прошла перерегистрацию, после чего Тургунова была исключена из списка совладельцев.

Причиной разрыва договоренностей Козуев назвал «внутренние недопонимания»

«После передачи компании наш договор сошел на нет, мы не смогли договориться. Представители нашей компании не поддержали требования, которые они выставили», — заявил Козуев.

Депутат Искендер Матраимов и Алишер Козуев во время агитации для партии “Мекеним Кыргызстан”. Фото: фейсбук Козуева

За Матраимовым и в партию, и на протесты

Козуев разорвал партнерство с супругой экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, но он не является противником влиятельного клана, согласно журналистским расследованиям, связанного с коррупцией и международной контрабандой.

*Семья Матраимовых считается одним из влиятельных кланов в стране. Один из братьев семейства — экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов — фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP, о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана. Суд признал его виновным в коррупции и Матраимов даже выплатил 260 тысяч сомов штрафа, однако дело о легализации преступных доходов ГКНБ прекратил.

Журналисты выяснили, что клан Матраимовых вместе с влиятельным китайским бизнесменом Хабибуллой Абдукадыром построил теневую империю по перевозке товаров. Главным информатором расследования стал бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Он был убит осенью 2019 года в Стамбуле.

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Райымбек Матраимов

Козуев говорит, что клан Матраимовых «всегда служил народу».

«Матраимовы всегда служили народу, начали с села Жоош. Они построили спортклубы, площадки, проложили арыки и каналы. Когда я был студентом, я мечтал также как и они помогать людям. Они в какой-то мере стали стимулом для меня», — говорит бизнесмен, который пытался участвовать в выборах в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан» — она известна, как партия Матраимовых.

Они в какой-то мере стали стимулом для меня.

*Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с кланом Матраимовых. Старший брат Райымбека Матраимова, Искендер Матраимов принимал участие на аннулированных парламентских выборах в составе вышеуказанной партии. Кроме него в списках партии числились и сторонники Матраимова. Партию обвиняли в подкупе голосов на выборах. Только три партии проходили в парламент по результатам выборов 4 октября 2020 года — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Многочисленные нарушения со стороны партий стали поводом для народных волнений и смены власти в стране.