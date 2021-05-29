Дисклеймер: В 2020 году журналисты-расследователи выяснили, что жена экс-таможенника Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова (Сулайманова) — совладелица сети АЗС «Россия нефть». В 2021 году в одном из своих материалов эту информацию процитировал «Клооп», после чего в редакцию пришло письмо от главы АЗС «Россия нефть» Алишера Козуева, в котором он рассказал о прекращении партнерства с супругой признавшегося в коррупции экс-чиновника.
Алишер Козуев — основатель компании «Россия нефть» и кандидат в депутаты седьмого созыва парламента от политической партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывали с кланом Матраимовых. «Россия нефть» занимается поставками горюче-смазочных материалов (ГСМ) в несколько предприятий при мэрии города Оша.
Он попросил журналистов не связывать его с Уулкан Тургуновой, потому что его партнерство с супругой признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова прекращено.
«У меня есть документы на руках. Сейчас единоличным владельцем компании являюсь только я. И за успехи, и за недочеты несу ответственность я», — рассказал Козуев.
Четыре дня и 40 процентов
Козуев подтвердил, что сотрудничал с Тургуновой в 2020 году.
«В 2020 году искал инвестора, чтобы начать привозить товар из России. Поступило предложение по расширению компании. 17 февраля 2020 года мы провели совещание и составили протокол о привлечении инвестора. Затем я переговорил с Уулкан Тургуновой и договорился привлечь их в качестве инвесторов. 21 февраля я передал Тургуновой 40% своих акций», — утверждает бизнесмен. По его словам, акции принадлежали ей всего четыре дня — потом партнерство было разорвано.
*Однако данные минюста говорят о другом. 25 февраля 2020 года в базе Министерства юстиции жена Райымбека Матраимова Уулкан Тургунова была указана в качестве совладелицы компании «Россия нефть» и лишь в октябре 2020 года компания прошла перерегистрацию, после чего Тургунова была исключена из списка совладельцев.
Причиной разрыва договоренностей Козуев назвал «внутренние недопонимания»
«После передачи компании наш договор сошел на нет, мы не смогли договориться. Представители нашей компании не поддержали требования, которые они выставили», — заявил Козуев.
За Матраимовым и в партию, и на протесты
Козуев разорвал партнерство с супругой экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, но он не является противником влиятельного клана, согласно журналистским расследованиям, связанного с коррупцией и международной контрабандой.
*Семья Матраимовых считается одним из влиятельных кланов в стране. Один из братьев семейства — экс-зампред таможенной службы Райымбек Матраимов — фигурант расследования «Клооп», «Азаттык» и OCCRP, о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана. Суд признал его виновным в коррупции и Матраимов даже выплатил 260 тысяч сомов штрафа, однако дело о легализации преступных доходов ГКНБ прекратил.
Журналисты выяснили, что клан Матраимовых вместе с влиятельным китайским бизнесменом Хабибуллой Абдукадыром построил теневую империю по перевозке товаров. Главным информатором расследования стал бизнесмен уйгурского происхождения Айеркен Саймаити. Он был убит осенью 2019 года в Стамбуле.
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Козуев говорит, что клан Матраимовых «всегда служил народу».
«Матраимовы всегда служили народу, начали с села Жоош. Они построили спортклубы, площадки, проложили арыки и каналы. Когда я был студентом, я мечтал также как и они помогать людям. Они в какой-то мере стали стимулом для меня», — говорит бизнесмен, который пытался участвовать в выборах в парламент от партии «Мекеним Кыргызстан» — она известна, как партия Матраимовых.
Они в какой-то мере стали стимулом для меня.
*Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с кланом Матраимовых. Старший брат Райымбека Матраимова, Искендер Матраимов принимал участие на аннулированных парламентских выборах в составе вышеуказанной партии. Кроме него в списках партии числились и сторонники Матраимова. Партию обвиняли в подкупе голосов на выборах. Только три партии проходили в парламент по результатам выборов 4 октября 2020 года — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан». Многочисленные нарушения со стороны партий стали поводом для народных волнений и смены власти в стране.
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Козуев заступается за партию, от которой участвовал в выборах.
«”Мекеним Кыргызстан” не использовала админресурс. Власти работали на другую партию. Все голоса получены справедливо, народ выбрал. Нарушений со стороны партии я не видел», — говорит он. Он не считает, что митинг 5 октября был связан только с недовольством из-за «Мекеним Кыргызстан» и настаивает на том, что были какие-то «третьи силы». Он надеется, что «история все расставит на свои места».
Козуев признает, что он — сторонник Матраимова и даже готов выходить на акции протеста за экс-чиновника, который признался в коррупции.
«Если нужно будет, то Матраимова поддержит не только мой брат, но и я. Если нужно, то я выйду требовать свободу [для него]. Он же выплатил штраф», — оправдывает экс-зампреда таможни Козуев.
По словам бизнесмена, такого же мнения придерживается его младший брат Семетей — в выборах в местные кенеши он баллотировался от партии «Ынтымак».
* Партия «Ынтымак» участвовала в выборах в городской кенеш Оша. Руководитель партии — Марлен Маматалиев. Он шел в списках партии «Мекеним Кыргызстан» под №7 на выборах в Жогорку Кенеш 4 октября 2020 года. Сам Маматалиев не участвовал в выборах в городской кенеш. В составе партии «Ынтымак» на выборах в Ошский городской кенеш принял участие глава отдела по стратегическому развитию компании «Россия нефть» Семетей Козуев. Он мог получить депутатский мандат, но результаты выборов были аннулированы.
«Как сказал Нариман Тюлеев, из Матраимова сделали всеобщего «монстра». Каждое происшествие причисляют к Матраимову. Да, это правда, что я и один из моих младших братьев Семетей Козуев были в числе кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» на [парламентских] выборах. Если бы «Мекеним Кыргызстан» снова принимал участие на выборах, он бы [Семетей] снова пошел на выборы от этой же партии», — говорит Алишер Козуев.
«Россия нефть», топливо в долг… и Матраимов
*В мае прошлого года «Клооп» установил, что компания «Россия нефть» занимается поставками ГСМ в несколько предприятий при мэрии города Оша. По результатам расследования было выявлено, что «Ош Тазалык» с 2018 года по 2020 годы закупил ГСМ у компании на 59 млн сомов. Руководитель предприятия Нурбек Исмаилов подтвердил, что он брал горючее в долг.
Начиная с апреля 2018 года «Россия нефть» поставляет ГСМ муниципальному автомобильному предприятию города Ош. Стороны в среднем подписали контракт на сумму 2,5 — 3 млн сомов. Кроме этого, Савайский айыл окмоту также закупал у компании топливо. На тот момент вышеуказанный айыл окмоту возглавлял названный сын Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов.
По словам Козуева, он поддерживает Матраимова не из-за финансовых интересов. Он говорит, что «Матраимову нечего покрывать» и экс-зампред таможни не связан с его бизнесом.
«Мы привозим ГСМ из России через Казахстан, в Ош привозим из Узбекистана. Товар проходит регистрацию на таможне, в налоговой, на железной дороге. Матраимову нечего покрывать. На таможне мы не выплачиваем ни копейки. Мы завозим товар без пошлины. У нас есть льготы. Мы оплачиваем железнодорожные услуги, НДС и акциз государству», — говорит он.
Он подтвердил информацию из материала «Клоопа» о том, что «Ош-Тазалык» приобретал топливо у «России нефть».
«В материале «Клоопа» о компании «Россия нефть» названы муниципальное предприятие «Ош Тазалык», муниципальное предприятие Ошский городской автопарк и еще пара-тройка предприятий, которые имеют отношение к мэрии. Они выставляют свои требования. Они работали с нами, потому что их устраивало расположение наших заправочных станций, наша служба доставки, а самое главное — цена и качество», — рассказал Козуев.
Однако, сотрудничество с «Ош Тазалык» прекращено из-за долга.
«Мы уже около года не работаем с предприятием «Ош Тазалык». У муниципальных предприятий «Ош-Тазалык» и и городского автопарка накопилась большая сумма долга. У МЧС тоже «висит» долг. Мы не можем получить свои деньги с прошлого года. Мы готовимся подать на них в суд. Например, автопарк должен нам около 5 млн сомов» , — утверждает бизнесмен.
Мы готовимся подать на них в суд. Например, автопарк должен нам около 5 млн сомов.
По словам Козуева, у него две ГСМ-базы, 36 заправочных станций, 30 грузовых машин и все зарегистрировано на компанию «Россия нефть».
«В 2015 году [я] заплатил налоги в размере 5 млн сомов, в 2018 году около 80 млн сомов, в 2019 году 120 млн сомов, в 2020 году 160 млн сомов. В первом квартале 2021 года заплатил 40 млн сомов. Я возглавляю список тех людей в Кара-Суу, которые выплачивают самые большие суммы налогов. Потому что мы боимся Бога, так как налоги — это “деньги народа”», — говорит он.