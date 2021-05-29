Председатель Бишкекского городского кенеша Жаныбек Абиров сказал, что не намерен покидать страну из-за досудебного производства.

«Я по всем фактам готов отвечать и давать разъяснения. Решения в БГК принимаются большинством. 23 депутата должны принять решение, после этого я подписываю. Я являюсь только модератором БГК и обязан подписать любое принятое решение. Все принимаемые решения являются законными»,— сказал он.

Накануне, 28 мая, в отношении председателя Абирова было начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что в мэрии искусственно увеличили прогнозируемый доход бюджета столицы и установили работникам муниципальных служб незаконные надбавки из средств, предназначенных для улучшения инфраструктуры города.

«В результате заработные платы председателя Бишкекского городского кенеша и мэра города Бишкек составили 120 тысяч сомов и 150 тысяч сомов, а причиненный государству ущерб с 2019-го по 2021 годы составил 214 581 700 сомов», – сообщили в ведомстве.

Азиз Суракматов

В отношении экс-мэра столицы Азиза Суракматова также было заведено уголовное дело. Его подозревают в незаконном обогащении и коррупции. По версии следствия, Суракматов, будучи мэром столицы, создал с должностными лицами муниципалитета и представителями стройкомпаний коррупционную связь по покупке муниципальной земли с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажек.

В результате, активы Суракматова и его родственников резко увеличились и оцениваются свыше 50 млн долларов.

Первомайский районный суд Бишкека 28 апреля избрал меру пресечения экс-мэру Бишкека Азизу Суракматову. Его заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 26 июля.