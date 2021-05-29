Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли девять пациентов с COVID-19. Шесть человек скончались в Бишкеке и по одному пациенту в Чуйской, Иссык-Кульской и Баткенской областях.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 797 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 356 человек.

Бишкек — 162;

Чуйская область — 78;

Ош — 63;

Иссык-Кульская область — 22;

Ошская область — 10;

Нарынская область — 7;

Таласская область — 6;

Джалал-Абадская область — 5;

Баткенская область — 3.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 104 222 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 458 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 тысяч пациентов.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 648 медработников, из которых выздоровели всего 4 569.

Также штаб сообщил, что на 29 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 688 пациентов, из них 90 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 714 человек лечатся амбулаторно.