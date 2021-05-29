Президент Садыр Жапаров в поздравительной речи по случаю Дня вооруженных сил заявил, что вооруженные силы Кыргызстана готовы полностью пресечь любые действия, направленные против территориальной целостности страны.

При этом, он считает, что необходимо наращивать военную мощь вооруженных сил Кыргызстана для надежной защиты независимости, территории и конституционного строя государства.

«Нам необходимо акцентировать внимание на двух направлениях: во-первых, организовать армию по принципу специальных подразделений, полностью подготовленных и технологически оснащенных для ведения боевых действий в горных условиях.

Во-вторых, перейти к созданию народных дружин, что обеспечит высокий уровень мобилизационной готовности населения, проживающего в приграничных районах, возможность сосредоточить значительные силы против военных угроз и нападений», — заявил Жапаров.

Ранее в День пограничника 28 мая он отметил, что после прошедших трагических событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сделаны четкие выводы и принимаются все меры, направленные на повышение надежности охраны национальных рубежей.

Приграничный конфликт

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном начался 28 апреля у водозабора «Головной» на границе двух стран. Тогда граждане обеих сторон закидали друг друга камнями. 29 апреля военные Кыргызстана и Таджикистана применили вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев и 154 получили ранения различной степени тяжести. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тыс человек.

Полного прекращения огня со стороны двух стран удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили 87 таджикистанцев.

Фото: Пресс-служба аппарата президента.