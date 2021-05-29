Парламент 28 мая во втором чтении принял поправки в Уголовный кодекс в законы о борьбе с экстремизмом. При этом депутаты убрали пункт о политической вражде. Об этом сообщила депутатка Жогорку Кенеша Наталья Никитенко на своей странице в фейсбуке.

«Это было очень важно, потому что понятие “политическая вражда” может быть использовано как репрессивный инструмент в отношении практически любого в наше сумасшедшее время», — отметила она.

По ее словам, этот пункт в законе мог быть использован также для манипуляций и расправы с оппозиционными лицами и организациями, а также со всеми теми, кто «не нравится кому-то в высоких коридорах».

Никитенко отметила, что о важности исключения этого пункта из кодекса ранее не раз говорили правозащитники, юристы и журналисты.

«Считаю, это наша общая победа!» — написала она.

Что за законопроект?

13 января 2021 года правительство предложило добавить в статью о создании экстремистской организации понятие «политическая вражда». Так, после внесения предлагаемого изменения за возбуждение национальной, этнической, расовой, политической, религиозной или межрегиональной вражды предусмотрено наказание — лишение свободы от двух лет шести месяцев до пяти лет.

Общественный фонд Институт Медиа Полиси 22 апреля опубликовал заключение на этот законопроект, в котором раскритиковал предлагаемые изменения.

«С учетом того что МВД в предложенном законопроекте не раскрывает понятие “политическая вражда” и не дает ему правового определения, полагаем, что предлагаемое дополнение в статью 314 УК КР является крайне опасным и не конституционным», — заявили в фонде.

В ИМП также отметили, что эти поправки предоставляют правоохранителям неограниченные и опасные полномочия применять закон в ущерб конституционным правам и свободам, преследуя политических оппонентов или граждан за инакомыслие.

«Такие инициативы, которые необоснованно и произвольно расширяют круг деяний, и позволяют правоохранительным органам по своем усмотрению трактовать любые действия как экстремистские в целях преследования неугодных граждан, являются неконституционными и незаконно ограничивают права человека в демократическом обществе, соответственно, такой законопроект должен быть отклонен», — заключил Институт Медиа Полиси.