Алексей Елисеев, экс-заместитель главы Центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) и некогда один из самых близких сторонников Максима Бакиева, сына беглого президента Курманбека Бакиева, дал интервью программе «Вечер трудного дня».
Елисеев в ходе интервью оправдывал правление Бакиева и обвинял Временное правительство в растратах, в том числе утверждая, что в 2010 году новая власть расхитила 86 «кумторовских» миллионов долларов из Фонда развития.
О происходящих с рудником Кумтор уже успели высказаться самые разные личости, в том числе два свергнутых президента — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Каждый из них также пытался обелить себя, возлагая ответвенность за ошибки на друг-друга и последующих кыргызских лидеров.
Что рассказал Елисеев?
О Максиме Бакиеве
Я не могу себя назвать другом Максима Бакиева. Я преподавал у него один курс, будучи преподавателем Славянского университета. После этого я с ним встретился на госслужбе, когда занял должность его заместителя в ЦАРИИ в ноябре 2009 года.
Это были деловые отношения, не дружеские.
*Максим Бакиев — второй сын второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, лишившегося власти в результате революции 7 апреля 2010 года. После смены власти в Кыргызстане его обвинили в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет заключения с конфискацией имущества.
О проблемах с Кумтором
Все они [проблемы] созданы искусственно самим государством. Винить в этом какое-либо из соглашений — 2009 года, либо 2007 года, 2003, либо 90-х годов — сложно. Вопрос, как они исполнялись и что государство получало при их реализации. Каждое соглашение было хорошо или плохо по своему. Говорить, что из-за него плохая ситуация возникла — некорректно.
Соглашения при Акаеве и Бакиеве
Если говорить о соглашении 2009 года, я расскажу. За последнее время историю «Кумтора» все примерно хронологически изучили. Компания «Камеко», которая согласилась разрабатывать Кумтор, была одной из первых иностранных инвестиций такого уровня. За это спасибо первому десятилетию работы Акаева [первый свергнутый президент Кыргызстана Аскар Акаев]. Они смогли привлечь в Кыргызстан такого уровня компании.
Силами таких международных компаний началась разработка — сложнейшая технологически и экономически — этого проекта [Кумтора]. Я могу согласиться с Аскаром Акаевичем в том, что это было очень важно для поддержания нацвалюты, для развития экономики. Но то, что произошло в 2003 году — это было очень странно по результатам реализации [соглашения].
Версия Акаева: Имидж — ниже плинтуса, нежные инвесторы и Болтурук. Аскар Акаев о ситуации с Кумтором
Метод команды Акаева был выбран правильно. Создание компании [Кумтор] было первым проектом, который был выведен на публичную биржу. Но реализация была убийственной. Поменять долю — две трети — в проекте «Кумтор» на 33% акций.
В результате этого соглашения Кыргызстан не получил акции в «Центерре» вообще. Практически до 2009 года лишился вообще каких-либо акций.
Почему то и Аскар Акаев об этом умалчивает, и сейчас этого либо не знают, либо не говорят. Все акции, что были выпущены в пользу Кыргызстана — они были в «Центерре» самой и Кыргызстан ими не мог пользоваться. Они были номинально записаны за «КыргызАлтыном», но юридически ему не принадлежали.
При этом была странная продажа 17% акций за мелкие деньги, в результате чего доля Кыргызстана в «Центерре» упала до 15,7%. Аскар Акаевич говорит, что получил какие-то деньги — 86 миллионов долларов, и как-то этим бравирует. На самом деле эти деньги арестованные и заблокированные в Нацбанке. Невозможно было ими распоряжаться до 2009 года.
Версия Бакиева: «Акаев забывается — сделка 2003 года была странной». Курманбек Бакиев ответил на обвинения по «Кумтору»
Достижением нашего соглашения было то, что эти деньги разблокировали. Правительство, исходя из экономических соображений, решило разобраться в этом проекте и появился первый арбитраж. Почему то об этом сейчас все умалчивают. На самом деле компании «Камеко» и «Центерра» подали иск против правительства Кыргызской республики в 2006 году на сумму более миллиарда долларов.
Кайыпов, Усенов и Садыркулов
Рассматривался арбитраж с очень странной позицией Кыргызстана — тогда был министр юстиции [Марат] Кайыпов. Он сказал мне странную вещь — «У меня есть хорошая тактика в арбитраже — игнорировать арбитра». Сами понимаете, с такой тактикой мы могли получить отрицательный результат.
Тогда, сначала, переговоры с «Камеко» и «Центерра» вел Данияр Усенов. Он с ними заключил в 2006 году меморандум. Затем его сменили Атамбаев и Акылбек Жапаров, которые проводили переговоры и достигли соглашения 2007 года, которое было подписано и отправлено на рассмотрение в парламент. И вот тогда в этом вопросе появился я — меня пригласил покойный Медет Садыркулов.
Мне поручили подготовить юридическое заключение — как адвоката.
Я посмотрел и у меня были волосы дыбом. Я увидел, что предлагали ввести в силу. Соглашение было ужасным.
По соглашению «Камеко» передавала Кыргызстан какое-то количество акций, но взамен «Центерра» выпускала в пользу «Камеко» казначейские акции — как будто за кыргызские активы. Это не только нарушало интересы Кыргызстана, это было уголовно наказуемо по канадскому законодательству.
Затем был принят странный налоговый режим, прогрессивная идея ввести единый налог от унций золота — как она была сформулирована! Либо по незнанию, либо специально. Они не понимали, что поскольку соглашение регулировалось по законодательству штата Нью-Йорк, в Америке налоги означают нечто другое. В Америке налоги означают любые выплаты в пользу государства. Фактически формулировка означала, что этими 12-13 процентами покрываются любые выплаты, которые государство когда-либо может получить. Если начисления будут больше, то должны будут уменьшены до этой суммы. Были и другие всевозможные нарушения.
Как Елисеев попал в совет директоров
Я дал свое заключение и Садыркулов сказал — «Раз такой умный, я договорился с президентом, входи в комиссию, отвечай за свое заключение, попытайся сделать его [соглашение] лучше». Я был молодой, амбициозный и принял этот вызов. Мы начали вести переговоры — проводили больше года с привлечением международных адвокатских компаний. Мы приостановили этот арбитраж — там было так сформулировано исковое заявление, что могли не менее миллиарда долларов взыскать [с Кыргызстана]. Мы пришли к соглашению.
Многие не понимают суть этого соглашения. Все акции были разблокированы и перешли в собственность Кыргызстана, был разработан прогрессивный налоговый режим, но самое главное — соглашение было о переходе компании «Центерра» из под контроля «Камеко» под управление Кыргызстана.
«Камеко» объявила, что уходит из золотого бизнеса и мы, как второй по величине акционер, перенимали управление компанией — соглашение было об этом.
К сожалению, этому не суждено было сбыться, потому что в 2010 году в апреле произошел государственный переворот.
Естественно, менеджмент «Центерры» предпочел скрыть от новых кыргызских властей суть тех договоренностей. Кыргызские власти не захотели или не сумели прочитать бумаги, которые были приняты и подписаны. Начали назначать каких-то директоров своих. По принципу личной преданности.
Я был в совете директоров «Центерры», после меня пришел [Амангельды] Муралиев, будучи техническим [вице] премьер-министром, что вообще уголовно-наказуемо. Он, будучи государственным должностным лицом, вошел в совет директоров публичной компании.
Куда делись 86 миллионов долларов?
Никто тогда внимания уже не обратил, потому что цель была заниматься больше политикой, разворовывать доставшееся «наследство». Те 86 миллионов долларов, которые Аскар Акаевич упоминал, что они при Бакиевых делись — я могу сказать, что они делись при Временном правительстве. Эти деньги были переданы в фонд развития и находились на счетах Нацбанка, а после апреля 2010 года они были расхищены членами Временного правительства. Все это привело к коллапсу, созданному искусственно кыргызской стороной.
О Медете Садыркулове
Я лично по нему скорблю, считаю его одним из своих учителей. Я к нему очень хорошо относился. Если бы он был бы жив и произошел бы тот же самый госпереворот, то прошел бы не в такой форме, как в 2010 году. Он бы был очень полезен для страны, при нем она пошла бы по другому сценарию. Он был реально единственный государственный деятель с большой буквы. Это большая утрата для Кыргызстана.
*Садыркулов был руководителем администрации президента Курманбека Бакиева. Он погиб в марте 2009 года, вскоре после своей отставки. За несколько месяцев до своей гибели экс-руководитель аппарата президента получил посылку с отрезанными пальцами и ушами, предположительно отправленную по приказу Жаныша Бакиева. Изначально правоохранительные органы Кыргызстана заявляли, что Садыркулов погиб в автокатастрофе под Бишкеком, после того, как его джип «Лексус» столкнулся с легковой «Ауди».
После революции 2010 года, правоохранительные органы выдвинули версию о том, что авария была инсценирована, а Садыркулов был убит по приказу главы службы госохраны Жаныша Бакиева, брата президента, с которым у него в последние годы жизни серьёзно испортились отношения. Пятеро из семи обвиняемых по делу о гибели Медета Садыркулова, экс-руководителя аппарата президента Бакиева, получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Двое других были освобождены по амнистии.
О заочном приговоре
Я не приговорен заочно ни к каким годам — это все выдумки властей, совершивших переворот. Начиная с апреля 2010 года мое местонахождение известно, а я нахожусь на связи. Исходя из того, что ни одного обвинения мне предьявлено не было. Как известно, даже заочный приговор не возможен без сообщения лицу о нем.
Был один раз, когда меня действительно здесь — в Латвии — допросили в качестве свидетеля по запросу кыргызских властей по делу ТЭЦ Бишкека. Не было никаких обвинений, события, из-за которых меня допрашивали, были уже после 2010 года, в которым я отношения не имею.
*Елисеев был фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Генпрокуратура также подозревала, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката. После апрельских событий 2010 года он покинул Кыргызстан, а новые власти страны заочно осудили его на восемь лет лишения свободы.
О ЦАРИИ
Идея создания этого органа была очень хорошей, там были собраны лучшие специалисты того времени, они были светом госуправления. На самом деле не долго нам удалось поработать — с ноября 2009 года по конец марта 2010. За это время мы смогли написать большое количество госпрограмм, инвестиционных программ.
Под управление этого агентства был передан фонд развития — он приумножил свои деньги. В управлении были государственные ресурсы, которые приносили большой доход.
Лица, совершившие госпереворот в апреле 2010 года получили «полную чашу». Сотни миллионов свободных денег.
Никогда еще переворотчики не могли получить настолько щедрое «наследство».
О повышении тарифов при Бакиеве
По поводу повышения тарифов на электроэнергию и свет — эта программа была принята до появления ЦАРИИ. Но это была насущная необходимость. Те тарифы, что были установлены, они не позволяли экономически быть рентабельными. Другое дело, что требовалась адресная поддержка уязвимых слоев населения. В принципе, началась ее реализация.
Об обвинениях к клану Бакиевых
То, как обвинения сформулированы — конечно они абсолютно не обоснованы, это полная чушь. Обвинения можно было предъявить — но другие и не в том виде, в котором они были предъявлены.
*Бакиев, его родственники и другие приближенные лица обвинены в следующих преступлениях:
- Незаконное приобретение особых привилегий для разработки месторождения Джеруй и его дальнейшей продажи третьим лицам;
- Присвоение более 2 млрд сомов от клиентов «Азия Универсал Банка» и Социального фонда Кыргызской Республики;
- Принуждение к продаже 20% акций компании «Иссык-Куль»;
- Незаконное присвоение Максимом Бакиевым и приближенными к нему лицами нежилого здания размером в 904,6 м² и 0,385 га земли, расположенных рядом с издательством «Учкун» по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 24;
- Отмывание (легализация) денег и их обнаружение в ячейках «Азия Универсал Банка» и «Кыргызинвестбанка»;
- Отмывание (легализация) преступных доходов иностранных граждан через «Манас Банк» и компании «Киммел», «Мавал Актив»;
- Убийство и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года на главной площади Ала-Тоо Бишкека.
По данным Генпрокуратуры, за все вышеуказанные преступления Курманбек Бакиев заочно осужден на 30 лет лишения свободы и объявлен в розыск.
Марат, Максим, Жаныш и Курманбек Бакиевы были объявлены в межгосударственный розыск на территории СНГ и в международный розыск по линии Интерпола, заочно обвинены и осуждены.
Однако 11 мая 2021 года были отменены приговоры городского суда Джалал-Абада и Джалал-Абадского областного суда в отношении Каныбека Бакиева. Это родной брат свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева.
Уголовное дело в отношении Каныбека Бакиева по статье «Злоупотребление должностным положением» передали на новое рассмотрение по просьбе прокуратуры.
Я не могу подтвердить лично ни одного случая, где бы я видел в их действиях преступления. Я могу говорить о Курманбеке Бакиеве, как о президенте, ну и о Максиме Бакиеве, с которым я работал в ЦАРИИ, в его подчинении. Я могу засвидетельствовать, что в период работы в ЦАРИИ, нашего с ним общения рабочего ни о каких преступлениях речи не было точно.
*Максим Бакиев известен как рейдер. О рейдерстве с его стороны рассказывала экс-депутатка Эльвира Сурабалдиева. На Максима Бакиева подавали в международные суды иностранные бизнесмены, также обвиняя его в рейдерстве и даже попытке убийства. А бывший советник Максима Бакиева Евгений Гуревич рассказал, что тот вывел из Кыргызстана 300 миллионов долларов.