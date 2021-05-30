*Садыркулов был руководителем администрации президента Курманбека Бакиева. Он погиб в марте 2009 года, вскоре после своей отставки. За несколько месяцев до своей гибели экс-руководитель аппарата президента получил посылку с отрезанными пальцами и ушами, предположительно отправленную по приказу Жаныша Бакиева. Изначально правоохранительные органы Кыргызстана заявляли, что Садыркулов погиб в автокатастрофе под Бишкеком, после того, как его джип «Лексус» столкнулся с легковой «Ауди».

После революции 2010 года, правоохранительные органы выдвинули версию о том, что авария была инсценирована, а Садыркулов был убит по приказу главы службы госохраны Жаныша Бакиева, брата президента, с которым у него в последние годы жизни серьёзно испортились отношения. Пятеро из семи обвиняемых по делу о гибели Медета Садыркулова, экс-руководителя аппарата президента Бакиева, получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Двое других были освобождены по амнистии.

О заочном приговоре

Я не приговорен заочно ни к каким годам — это все выдумки властей, совершивших переворот. Начиная с апреля 2010 года мое местонахождение известно, а я нахожусь на связи. Исходя из того, что ни одного обвинения мне предьявлено не было. Как известно, даже заочный приговор не возможен без сообщения лицу о нем.

Был один раз, когда меня действительно здесь — в Латвии — допросили в качестве свидетеля по запросу кыргызских властей по делу ТЭЦ Бишкека. Не было никаких обвинений, события, из-за которых меня допрашивали, были уже после 2010 года, в которым я отношения не имею.

*Елисеев был фигурантом уголовных дел, связанных с бывшим президентом Курманбеком Бакиевым и его сыном Максимом. Генпрокуратура также подозревала, что продлевая ему лицензию, минюст уничтожил материалы личного дела адвоката. После апрельских событий 2010 года он покинул Кыргызстан, а новые власти страны заочно осудили его на восемь лет лишения свободы.

О ЦАРИИ

Идея создания этого органа была очень хорошей, там были собраны лучшие специалисты того времени, они были светом госуправления. На самом деле не долго нам удалось поработать — с ноября 2009 года по конец марта 2010. За это время мы смогли написать большое количество госпрограмм, инвестиционных программ.

Под управление этого агентства был передан фонд развития — он приумножил свои деньги. В управлении были государственные ресурсы, которые приносили большой доход.

Лица, совершившие госпереворот в апреле 2010 года получили «полную чашу». Сотни миллионов свободных денег.

Никогда еще переворотчики не могли получить настолько щедрое «наследство».

О повышении тарифов при Бакиеве

По поводу повышения тарифов на электроэнергию и свет — эта программа была принята до появления ЦАРИИ. Но это была насущная необходимость. Те тарифы, что были установлены, они не позволяли экономически быть рентабельными. Другое дело, что требовалась адресная поддержка уязвимых слоев населения. В принципе, началась ее реализация.