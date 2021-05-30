Центральная избирательная комиссия планирует потратить на проведение повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмакского городских кенешей 48,3 млн сомов. ЦИК утвердила смету расходов на выборы, назначенные на 11 июля 2021 года.

Основные расходы приходятся на зарплаты — 17,2 млн сомов, на приобретение материалов для хозцелей — 4,4 млн сомов и на прочие расходы — 20,9 млн сомов. Транспортные расходы составили менее 2 млн сомов.

Кроме этого, Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению выборов. Так, предвыборная агитация стартует 20 июня и завершится 10 июля в 8:00.

Регистрация списков кандидатов будет проводиться до 20 июня, а окончательные списки избирателей должны быть вывешены до 9 июля.

Ранее Центризбирком аннулировал итоги выборов в горкенеши Бишкека, Оша и Токмока, которые прошли 11 апреля. Такое решение приняли из-за нарушений, которые повлияли на исход голосования. Повторные выборы в горкенеши трех городов назначены на 11 июля. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.