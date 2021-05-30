После произошедшего скандала вокруг золотого рудника «Кумтор» и введения на предприятии внешнего управляющего от правительства Кыргызстана, власти страны решили показать, что несмотря на это рудник продолжает работу в обычном режиме.
Так, 28 мая глава Госкомитета по экологии и климату *Динара Кутманова посетила «Кумтор» вместе с журналистами и напомнила о нарушениях, которые совершила канадская компания Centerra Gold при разработке месторождения.
*При этом известно, что одним из граждан, которые подали иск на «Кумтор Голд Компани» является сын Динары Кутмановой — Кемелбек Кутманов. Он вместе с Айбеком Сарыбаевым, Нарисом Калчаевым и Абласом Жээнбековым требовали от компании выплатить 261,7 млрд сомов в пользу государства. 7 мая Октябрьский рай суд поддержал их требование.
Одним из явных нарушений от дочерней компании Centerra — «Кумтор Голд Компани» Кутманова назвала складирование пустой породы горного производства прямо не ледниках Давыдова и Лысый. По ее данным, всего на ледниках складировали более 1 млрд тонн отходов.
«Согласно закону о воде и водному кодексу запрещено складировать на ледниках отходы любого вида. Компания пошла на это в целях экономии транспортных средств. Впервые этот факт установили в 2012 году, и было предписание прекратить такое складирование и выплатить санкции», — заявила Кутманова.
При этом, на самом руднике во время экскурсии по предприятию не было представителей Centerra, так как они покинули Кыргызстан после начавшегося скандала вокруг «Кумтора».
Кутманова также добавила, что сумма санкций по выявленным нарушениям составила около $5 млрд. А само предписание правительства, по словам ее словам, компания начала выполнять с 2014 года после аудита международной компания AMEC.
Кроме претензий к компании из-за нарушений экологический норм, Кутманова сообщила, что требования к «Кумтору» остаются все еще те же, что давала AMEC в 2013 и 2014 годах.
Среди этих требований:
- постройка очистные сооружения;
- улучшить работу имеющихся очистных сооружений на хвостохранилище;
- принять меры по устойчивости пустых пород, которые раньше складировали неправильно;
- не использовать воду из озера Петрова на технические нужды.
В последнем требовании Кутманова отметила два выхода из ситуации, это использовать воду для технужд из карьера или из хвостохранилища, но только после обязательной очистки.
«Если озеро Петрово прорвет вода смоет дамбу хвостохранилища, а затем все эти стоки пойдут в речную систему рек Кумтор – Нарын. Поэтому в первую очередь нужно улучшить работу очистных сооружений, чтобы там не было цианида», — сказала она.
Глава комитета по экологии добавила, что несмотря, на ориентирование на аудит сделанный несколько лет назад, правительство может провести еще один аудит «если в этом будет необходимость». Также по ее словам, у правительства страны есть достаточно доказательств, чтобы выиграть *арбитражное разбирательство с Centerra.
17 мая стало известно, что Centerra Gold Inc., разрабатывающая рудник Кумтор, инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права. Однако, в Centerra Gold готовы и к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратиться.
Компания хочет добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в «Кумтор голд компани» и преследовать её по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. Centerra считает это нарушением инвестиционных соглашений.
При этом, один из сотрудников на условии анонимности сообщил журналистам, что AMEC в своих отчетах отмечала и то, что рудник работает в соответствии с международной практикой.
«AMEC приезжал в 2013, 2014 и 2017 годах. В 2017 году, в основную часть соглашения по “Кумтору” вошли 20 пунктов рекомендаций от этой фирмы — рудник их выполнил. В 2019 году — в полном объеме.
Кроме Кутмановой, на вопросы журналистов ответил временно исполняющий обязанности директора по производству Нурдин Усенов.
В разговоре с журналистами он заверил, что сейчас «Кумтор» работает в штатном режиме, несмотря на *введение внешнего управляющего Тенгиза Болтурука.
*Тенгиза Болтуруку сделали внешним управляющим «Кумтора» 18 мая после того как депутаты парламента приняли закон позволяющий ввести внешнего управляющего в любой из компаний. Президент Садыр Жапаров подписал закон 14 мая.
В ответ на действия властей Кыргызстана Centerra сделала заявление, в котором сообщила, что подает в суд на Болтурука «в связи с недавним захватом рудника Кумтор правительством Кыргызстана». В Centerra заявили, что до того, как Болтурук покинул пост члена директоров правления компании, он якобы провел с правительством Кыргызстана переговоры по захвату рудника.
«На сегодня, все отделы работают бесперебойно в штатном режиме. Объемы работы никак не сократились, у нас каждый год есть план по нему мы и работаем. Все сотрудники получили свою зарплату», — сказал Усенов.
При этом ранее в профсоюзе профсоюза «Кумтор Голд Компани» сообщали, что задержки с выплатой зарплат для сотрудников были. По этой причине некоторые из сотрудников поднимали вопрос забастовки на руднике.
Тогда же в профсоюзе сообщили, что задержка выплаты зарплат сотрудникам связана с отключением системы «Эллипс», которая ведет автоматический учет рабочего времени и начисляет зарплату.