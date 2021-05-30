После произошедшего скандала вокруг золотого рудника «Кумтор» и введения на предприятии внешнего управляющего от правительства Кыргызстана, власти страны решили показать, что несмотря на это рудник продолжает работу в обычном режиме.

Так, 28 мая глава Госкомитета по экологии и климату *Динара Кутманова посетила «Кумтор» вместе с журналистами и напомнила о нарушениях, которые совершила канадская компания Centerra Gold при разработке месторождения.

*При этом известно, что одним из граждан, которые подали иск на «Кумтор Голд Компани» является сын Динары Кутмановой — Кемелбек Кутманов. Он вместе с Айбеком Сарыбаевым, Нарисом Калчаевым и Абласом Жээнбековым требовали от компании выплатить 261,7 млрд сомов в пользу государства. 7 мая Октябрьский рай суд поддержал их требование.