В Кыргызской государственной медакадемии 29 мая состоялись выборы ректора. Индира Кудайбергенова была переизбрана на эту должность, набрав 698 голосов из 731.

На пост ректора претендовали четыре человека. Кандидат Зиябидин Айдаров набрал 12 голосов, Эркин Алымбаев — 11 и Жолдош Шаршембиев — 10.

Однако выборы ректора КГМА в этом году сопровождались акциями и недовольством сотрудников учебного заведения. В пресс-службе медакадемии сообщили, что выборы ректора были отменены 28 мая, за день до выборов. Такой приказ подписал статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов.

Коллектив вуза был недоволен вмешательством минобразования. Они обратились к президенту, заявив, что минздрав пытается сорвать выборы, фаворитом которого считалась действующий ректор Индира Кудайбергенова. 28 мая у здания медакадемии прошла акция с требованием провести честные выборы и не допустить вмешательства минздрава. Позже ученый совет вуза решил провести выборы, несмотря на приказ минздрава.

Депутатка Жогорку Кенеша Наталья Никитенко поддержала решение ученого совета.

«Принцип выборности ректоров специально вводился для того, чтобы никто — ни премьер-министр, ни депутаты, ни министр, ни статс-секретарь, никто не мог решать за профессорско-преподавательский состав, кто должен стать их руководителем», — написала она на своей странице в фейсбуке.

Индира Кудайбергенова с 2000 года занимала руководящие посты в КГМА и в 2016 году была избрана ректором вуза.