Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли шесть пациентов с COVID-19. Три человека скончались в Бишкеке, двое в Чуйской области и один в Иссык-Кульской.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 803 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

По данным минздрава, за сутки COVID-19 подтвердился у 333 человек.

Бишкек — 148;

Чуйская область — 68;

Ош — 40;

Иссык-Кульская область — 23;

Джалал-Абадская область — 16;

Нарынская область — 14;

Ошская область — 13;

Баткенская область — 6;

Таласская область — 5.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 104 555 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 300 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 300 пациентов.

За сутки среди медиков выявили четыре новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 652 медработников, из которых выздоровели всего 4 572.

Также штаб сообщил, что на 30 мая в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 1 685 пациентов, из них 90 — в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, еще 1 743 человека лечатся амбулаторно.