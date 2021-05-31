Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что экс-депутат Жогорку Кенеша Сергей Ибрагимов добровольно перечислил 100 млн сомов в доход государства.

В ГКНБ рассказали, что они провели налоговую проверку компаний Ибрагимова, но не выявили нарушений.

«Однако Сергей Ибрагимов, учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в республике, изъявил добровольное желание оказать безвозмездную финансовую поддержку и внес 100 млн сомов»,— отметили в спецслужбе.

В ГКНБ подчеркнули, что сумма уже перечислена на счет государства в полном объеме.

Кто такой Ибрагимов?

Сергей Ибрагимов — крупный держатель акций Бакай Банка. Ему принадлежит 70,62% акций. Кроме того, экс-депутат владеет заводом по производству коньяка «Кыргыз Коньягы».

Также он основал компанию «Идеал-Фарм», которая производит гигиенический спрей для профилактической дезинфекции кожи рук «Beauty Септ».

Ибрагимов был депутатом 4 созыва от партии «Ак-Жол» — она была связана со вторым свергнутым президентом Курманбеком Бакиевым. Также известно, что экс-депутат является владельцем строительной компании «Имиджстрой».

Именно эта компания построила коттеджи в курорте «Каганат» на берегу Иссык-Куля, который связывают с криминальным авторитетом Камчы Кольбаевым.

В расследовании журналистов о бывшем замглавы ГТС Райымбеке Матраимове и Камчы Кольбаеве выяснилось, что жена экс-таможенника отдыхала в «Каганате». К слову, это закрытое место, которого нет на карте, у него нет сайта, а территория охраняется и окружена забором.

В ходе расследования один из менеджеров курорта сказал журналистам, что ни один из 23 коттеджей нельзя арендовать. Их можно только купить — и только с согласия владельцев. Но сейчас ни один из них не продается.

Кроме того, многие местные жители сообщили, что именно Кольбаев стоит за «Каганатом». Один из высокопоставленных представителей «Имиджстроя» также описал Кольбаева как «владельца», когда один из журналистов выступил потенциальным покупателем коттеджа в «Каганате».

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