Первомайский районный суд Бишкека 21 мая вынес приговор в отношении экс-руководителя аппарата Социального фонда Акылбека Байдылдаева, которого задержали в ноябре 2020 года.

Тогда в ГКНБ сообщили, что Байдылдаева задержали по подозрению в поборах с глав территориальных подразделений Соцфонда.

Как работала схема?

Так, в приговоре суда говорится, что Байдылдаева занимался поборами со всех территориальных управлений Соцфонда. В приговоре также указано, что Байдылдаев работал вместе с главой ведомства Медером Ирсалиевым. Он также был задержан в ноябре 2020 года по подозрению в поборах с подчиненных.

Средства они собирали для предвыборной кампании одной из партий под номером 1. По данным издания «Акипресс», этой партией была «Биримдик». Именно эту партию связывали с экс-президентом Сооронбаем Жээнбековым и его братом Асылбеком Жээнбековым.

По информации суда, Байдылдаев по указанию Ирсалиева разослал в мессенджере «WhatsApp» сообщение для областных координаторов Соцфонда собрать со всех территориальных управлений по 40 тысяч сомов «для материальной поддержки в агитационной кампании».

Всего, по данным суда, с середины сентября по начало октября 2020 года Байдылдаев собрал с региональных подразделений Соцфонда 660 тысяч сомов. 100 тысяч сомов из этой суммы пошла на поддержку партии «Биримдик».

«Оставшиеся 560 тысяч сомов были добровольно внесены на депозитный счет ГКНБ», — отмечается в приговоре суда.

Эти деньги Байдылдаев передал после того, как 19 ноября 2020 года заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В итоге Первомайский суд приговорил Байдылдаева к выплате штрафа в 220 тысяч сомов в доход государства и снял с него домашний арест.

Не первый сбор для «Биримдик»

Подобная схема по сбору с сотрудников государственных ведомств не первая. еще в начале мая стало известно, что Первомайский суд вынес сразу три подобных приговора в отношении бывший чиновников.

В схеме по сбору денег участвовали директор Госагентства по земельным ресурсам Каныбек Ботобаев, экс-глава финпола Бакир Таиров и директор госучреждения «Кадастр» Абдумуктар Маматов.

Все они, как и Байдылдаев, собрали деньги с подчиненных для партии «Биримдик». По данным судебного акта, всего с середины сентября до начала октября 2020 года Маматов в сговоре с Ботобаевым получил от «Кадастра» $8100. Тогда суд также приговорил их к штрафу в 260 и 265 тысяч сомов.