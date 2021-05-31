Обновлено в 18:07.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что экс-премьер-министра Омурбека Бабанова 31 мая задержали по факту коррупции при реализации проекта «Кумтор».

В спецслужбе отметили, что Бабанов задержан «на основании полученных в ходе следствия доказательств». Также в сообщении говорится, что расследование уголовного дела по фактам коррупции при разработке месторождения Кумтор все еще продолжается.

Адвоакат политика Амантур Абдырахманов заявил, что Бабанов не совершал никаких противоправных действий по «Кумтору». По его словам, сам экс-премьер написал в протоколе, что ему не понятно в чем его подозревают.

«На сегодняшнем допросе в ГКНБ Омурбека Бабанова вкратце допрашивали относительно его деятельности по вопросам «Кумтора» в бытность премьер-министра. Ему не разъяснили сущность подозрения. Уведомление о подозрении не вручили. Поэтому ни Бабанов, ни я – его адвокат, не понимаем в чем его могут подозревать и за что задержали», — рассказал он.

Ранее в СМИ сообщали, что Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ. ГКНБ уже возбуждал против политика несколько уголовных дел, но их прекратили, а Бабанов выплатил 100 млн сомов в качестве поддержки страны.

17 мая глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании парламента сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником Кумтор. Одно из них — в отношении руководителей золотодобывающей компании по экологическим вопросам, а остальные три — в отношении чиновников по фактам коррупции.

До этого в офиса «Кумтор Голд Компани» правоохранители провели обыски.

21 мая Генпрокуратура сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров на разработку рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc. в целях незаконного получения материальных и других благ, заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

По делу «Кумтора» на допрос в ГКНБ уже вызывали экс-премьер-министра Темира Сариева.

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор уже несколько недель находится в центре внимания общественности и депутатов Жогорку Кенеша. Золоторудное месторождение разрабатывается канадской компанией Centerra Gold Inc через местного оператора «Кумтор Голд Компани». Кыргызстан владеет более 26% акций компании Centerra Gold Inc.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Тогда же депутаты предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.