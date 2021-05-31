Государственная регистрационная служба сообщила, что начала оформлять и выдавать биометрический общегражданский паспорт (загранпаспорт) образца 2020 года.

Первыми новые загранпаспорта получили шахматисты Айжан Съездбекова и Эмир Шаршенбеков.

В ГРС добавили, что с 31 мая загранпаспорт можно будет получить в срочном порядке и в кратчайшие сроки.

Сколько стоит услуга

В срочном режиме общегражданский паспорт образца 2020 года можно получить за три часа, или за два, четыре или восемь дней.

Стоимость загранпаспорта образца 2020 года на 34 страницы:

3 часа — 6 475 сомов с учетом комиссии банка;

2 дня — 3 010 сомов с учетом комиссии банка;

4 дня — 2 665 сомов с учетом комиссии банка;

8 дней — 2 300 сом с учетом комиссии банка.

При смене ФИО и национальности эта услуга стоит на 100 сом дороже из-за оплаты госпошлины:

3 часа — 6 575 сомов с учетом комиссии банка;

2 дня — 3 110 сомов с учетом комиссии банка;

4 дня — 2 765 сомов с учетом комиссии банка;

8 дней — 2 400 сом с учетом комиссии банка.

Замена загранпаспорта взамен утраченного и пришедшего в негодность:

3 часа — 6 675 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины;

2 дня — 3 210 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины;

4 дня — 2 865 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины;

8 дней — 2 500 сом с учетом комиссии банка и государственной пошлины.

Начать выдачу загранпаспортов обещали с апреля этого года, но сроки сдвинули. Из-за задержки выдачи загранпаспортов глава кабмина Улукбек Марипов объявил выговор председателю ГРС Акыну Мамбеталиеву за халатное отношение, а его заместителя Тилека Батырканова освободил от занимаемой должности.

Паспортный кризис в Кыргызстане

Паспортный кризис в Кыргызстане начался с марта 2021 года. По словам главы ГРС, в ноябре 2020 года резко увеличился спрос на загранпаспорта, так как другие страны начали открывать свои границы.

При этом одни из популярных стран для выезда — Россия и Казахстан — для въезда стали тоже требовать загранпаспорта у кыргызстанцев. До начала пандемии туда можно было въехать, используя электронную карту (ID-карту) образца 2017 года. Поэтому бланки начали быстро заканчиваться, новые в страну не поступали.

«С декабря 2020 по февраль 2021 года мы в три раза исполнили наш полугодовой объем работы. В месяц почти по 50-60 тысяч загранпаспортов выдавали […] Поэтому было принято решение выдавать только тем, кто остро нуждается, то есть тем, кто выезжает для лечения, по семейным обстоятельствам или по учебе», — сказал Мамбеталиев 12 марта.

На тот момент у ГРС оставалось всего 20 тысяч бланков, из которых 16 тысяч были в обработке. Остальные 4 тысяч должно было хватить до 1 мая 2021 года — именно в этот день ГРС обещала начать выдачу новых биометрических загранпаспортов.

Однако 17 марта замминистра экономики и финансов Данияр Иманалиев заявил, что скорее всего выдача загранпаспортов начнётся в сентябре.

Глава кабинета министров Улукбек Марипов 23 апреля во время прямого эфира на фейсбуке заявил, что паспортный кризис в Кыргызстане завершен. А сам ГРС 3 мая начал принимать документы на загранпаспорт образца 2020 года.