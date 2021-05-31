Пресс-служба президента 31 мая сообщила, что власти Китая решили предоставить Кыргызстану продовольственную и грантовую помощь. Решение было принято по итогам двусторонних кыргызско-китайских переговоров в городе Сиань.

Китайской стороной решено предоставить 40 тысяч тонн муки, 20 тысяч тонн сахара, 20 тысяч тонн растительного масла, а также 350 млн юаней (около $54 млн) – их направят на реализацию инфраструктурных проектов в стране.

При этом, не будет начисляться дополнительная оплата за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем. Кроме того, в Кыргызстан направят китайских специалистов, задействованных в реализации грантовых проектов, ранее временно приостановленных из-за пандемии COVID-19.

Также в качестве гуманитарной помощи Китай предоставит Кыргызстану вторую партию китайской вакцины в количестве 150 тысяч доз на безвозмездной основе.

«Кыргызская сторона выражает благодарность КНР за оказанную поддержку со стороны руководства страны. Кыргызстан заинтересован в динамичном развитии двусторонних отношений и укреплении стратегического партнерства во благо интересов двух стран и народов», – отмечено в сообщении.

Встреча глав МИД

Ранее достигнутые договоренности уже обсуждались сторонами – встреча министров иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева и Китая Ван И прошла 11 мая 2021 года.

Отмечалось, что «переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе полного взаимопонимания по всем обсуждаемым вопросам». По их итогам стороны подписали Программу сотрудничества между МИД Кыргызстана и Китая на 2022-2023 годы.

Тогда Ван И сообщил, что Кыргызстан получит:

в качестве гуманитарной помощи на безвозмездной основе вторую партию китайских вакцин в количестве 150 тыс доз;

грант для поддержки экономики в сумме 350 млн. юаней (около $54 млн);

списание дополнительной оплаты за отсрочку платежей по государственному внешнему долгу Кыргызстана перед Китаем;

оптимизацию работы КПП «Торугарт» и «Иркештам» «в целях увеличения их пропускной способности».

Глава китайского МИД также заявлял о готовности «рассмотреть вопрос оказания продовольственной помощи» Кыргызстану и возобновить грантовые проекты, которые заморозили из-за пандемии COVID-19.