Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев на заседании комитета парламента по бюджету и финансам сообщил о завершении клинических испытаний настойки из аконита (ядовитого иссык-кульского корня). По его словам, в испытаниях приняли участие 300-400 человек.

«Самое хорошее, что после дозы иссык-кульского корня поднимается иммунитет. У тех, кто болеет COVID-19, настойка выводит мокроту из легких, сахар уменьшает. Также при раке желудка, больницы раньше выписывали тех, у кого четвёртая стадия. Но мы доказали, что у тех, кто пьет настойку, опухоль не растет дальше», — сказал он.

*Клинические испытания или исследование — этап разработки препаратов до его регистрации и широкого применения. В ходе испытаний получают данные о эффективности и безопасности нового препарата. Обычного такие испытания проходят в три-четыре этапа — на каждом из них растёт количество испытуемых.

Слова министра о том, что у больных с раком желудка четвёртой степени, которые принимали настойку из аконита «опухоль не растет дальше» не доказаны. Употребление аконита в неправильной дозировке может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Министр добавил, что полученные данные отправили «крупным профессорам и академикам» из России и Казахстана, чтобы те дали своё заключение.

«Отправили в Москву двоим и двоим в Астану. В некоторых российских регионах аконит тоже применяют. Они готовы совместно исследовать. После получения оценки соберем научно-технической совет. То есть процедура стандартная, как при испытании любого лекарства. Это не средство от COVID-19. Но оно поднимает иммунитет, обладает отхаркивающим действием при легкой и средней тяжести болезни. Тяжелым пациентам в реанимации мы не давали отвар», — сказал министр в интервью ИА 24.kg.

Чиновник пообещал сообщить имена профессоров и учёных позже.

Депутат Айбек Алтынбеков на заседании профильного комитета парламента раскритиковал министра и сказал, что до получения их выводов, Бейшеналиев «пьёт аконит на камеру» и пропагандирует его. А нардеп Сайдулла Нышанов заявил, что «министр позорит страну и медицину» и добавил, что «либо парламент, либо Бейшеналиев*» должны уйти в отставку.

*28 апреля парламент рекомендовал премьер-министру (ныне глава кабинета министров) Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева. За то, чтоб отправить его в отставку, проголосовал 81 депутат.

Что такое аконит?

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец, растение семейства лютиковых, также известное как «собачья смерть», «клобук монаха», «волчья отрава», «венерин башмачок» и «царица ядов».

Для создания лекарства используют клубни растения, собирая их весной и осенью из-под снега. Все части растения содержат алкалоиды, в том числе аконитин — чрезвычайно токсичное вещество.

Аконитин обладает судорожно-паралитическим действием, быстро поглощается через слизистые и кожу, еще быстрее — кишечником. Вызывает зуд и имеет анестезионные свойства.

При приеме внутрь понижает температуру, может вызывать аритмию, головокружение и судороги. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

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Аконит, Жапаров и Бейшеналиев

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

Со словами Жапарова об использовании иссык-кульского корня в лечении больных с коронавирусом согласился глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, Бейшеналиев 16 апреля выпил отвар в прямом эфире на пресс-конференции, которую сам и созвал. Позже Бейшеналиев сообщил, что медики уже дают настойку больным коронавирусом и пациентам с другими заболеваниями.

На той же пресс-конференции глава минздрава заявил, что дозировку корня для употребления определяет только президент Садыр Жапаров.

Позже в аппарате президента журналистам сообщили, что настойку из аконита готовят в госрезиденции «Ала-Арча» в стерильных условиях и под это отведено специальное помещение.

Министр здравоохранения говорил, что корень помогает при раке желудка и радикулите.

В то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.