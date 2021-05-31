Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что комитет по бюджету и финансам 31 мая одобрил проект письма-соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (МАР — группа Всемирного банка) о дополнительном финансировании «Экстренного проекта по COVID-19».

Всемирный банк планирует предоставить правительству Кыргызстана по линии проекта $ 20 млн. Из них $10 млн — это грант, еще $10 млн — кредит с процентной ставкой 0,75%. Срок кредита составляет 38 лет, включая льготный период в 6 лет.

В пресс-службе парламента отметили, что основная задача этого проекта — обеспечение «доступного и равноправного доступа к вакцинам COVID-19».

Кыргызстан и Всемирный банк

В июне 2020 года Кыргызстан уже получил $55 млн от Всемирного банка для повышения устойчивости к стихийным бедствиям и улучшения сейсмических характеристик школьных зданий. Половину этой суммы ВБ дал в качестве гранта и другую половину в кредит на 38 лет с такой же ставкой — 0,75%.

Также в июле 2020 года Кыргызстан брал взаймы у Всемирного банка $60 млн на развитие Ошской области — $30 млн грантовых и $30 млн кредитных средств. Погашение кредита Кыргызстан должен начать в 2026 году и закончить в 2057-м.

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