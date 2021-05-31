Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению 31 мая создал согласительную группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией».

Полный состав группы пока не уточнен, но известно, что в нее войдут представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ. Кроме того, в нее войдет одна из инициаторов законопроекта, депутатка Гульшат Асылбаева, а также депутатка Евгения Строкова.

Критика медиасообщества и юристов

Ранее медиасообщество Кыргызстана и юристы «Правовой клиники “Адилет”» обратились к депутатам парламента с совместным заявлением и порекомендовали профильному комитету снять вопрос создания согласительной группы с повестки дня.

Юристы отметили, что со времени направления возражения президентом прошло 10 месяцев, «что значительно превышает сроки, предусмотренные законом “О регламенте ЖК”» – эти сроки были пропущены более чем на 8 месяцев.

Они напомнили, что одним из первых решений президента Садыра Жапарова был указ «О проведении инвентаризации законодательства», поэтому сейчас ведется работа по приведению законов в порядок, в том числе, в области свободы слова и доступа к информации.

Работа по инвентаризации законодательства включает в себя и межведомственную рабочую группу по разработке проекта Цифрового кодекса. Он будет включать в себя широкую сферу нормативного регулирования, в том числе, и предусмотренную законопроектом «О манипулировании информацией».

«В свое время этот законопроект был крайне негативно воспринят обществом и получил отрицательные отзывы со стороны международного сообщества, так как он имеет большое количество непроработанных механизмов реализации, а также серьезные риски по злоупотреблению при правоприменении, которые несут значительные угрозы для свободы слова», — отметили эксперты.

По их оценке, рассмотрение вопроса о создании согласительной группы является нецелесообразным и не отвечает требованиям нынешнего времени.

Что это за законопроект?

Инициаторки законопроекта «О манипулировании информацией» — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критикующих его, называла «фейками и троллями».

Осмонова и Асылбаева предлагали ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

Также в проекте говорилось, что уполномоченный орган мог заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

При этом законопроект на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. В некоторых статьях он и вовсе был скопирован без изменений.

Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

Несмотря на все возражения общественности, депутаты парламента все же одобрили законопроект и отдали его на подпись тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако Жээнбеков не стал принимать закон и выразил свое возражение.