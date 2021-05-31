В Кочкорском районе Нарынской области задержаны двое мужчин за угрозы мужчине с инвалидностью. Они посадили в машину пожилого человека и грозились его убить, связать руки и ноги и выбросить в воду, снимая на видео происходящее. Об этом «Клоопу» сообщила пресс-секретарь УВД Нарынской области Кундуз Эсенгулова.

Ранее в фейсбуке распространилась видеозапись из автомобиля, на которой двое мужчин сидящих на передних сиденьях, угрожают пожилому человеку на заднем сиденье. Мужчина на заднем сиденье плачет и умоляет сжалиться над ним. Но другие пассажиры продолжают запугивать его и разговаривают между собой, обсуждая будущее убийство и его детали.

Что говорит милиция

По словам Эсенгуловой, инцидент зарегистрирован в УВД Нарынской области, на данный момент ведутся следственные мероприятия. Также уточняются дата и время происшествия — об этом она обещала сообщить дополнительно.

Что говорят родственники

Младшая сестра пожилого мужчины Айнура Мамытова рассказала Super.kg, что когда она увидела видео, где мужчины насмехаются и угрожают ее 67-летнему брату, у нее поднялось давление. Она добавила, что ее старший брат с детства имеет вторую группу инвалидности, но он никому никогда не причинял вреда.

«Брат проживает в селе Жаны-Жол Кочкорского района. У него нет семьи. В округе его все знают. Когда эта история произошла, неизвестно. Видеозапись мы увидели утром. Таксисты, которые проезжают, могут подсадить и отвезти куда ему нужно. Он очень много ходит. Люди, которые снимали это видео, говорят, что шутили. Разве можно так шутить над человеком? Как такое возможно?», — говорит она.

По ее словам, ей также позвонили из милиции, сообщив, что ее брат «показывал неприличные места женщинам». И сотрудники милиции попросили мужчин припугнуть его.