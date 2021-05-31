На заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 31 мая депутат Сайдулла Нышанов раскритиковал министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева. По мнению парламентария, министр «опозорил медицину, медиков и народ» пропагандируя настойку из ядовитого иссык-кульского корня.

«Я знаю вас уже много лет, вы хороший хирург, но министра из вас не вышло […] Вы сами учёный и опытный врач, а говорите о лечении аконитом. Вы позорите не только себя, но и весь народ. Это будет ударом для нас […] У нас как? Этим [аконитом] что можно лечить? Вы что из команды знахаря Зайналиева? Он же не врач, если нас будут лечить такие люди, то мы возвратимся назад на 2 века. Вы нашу медицину и врачей на весь мир опозорили. Многие из них плачут, что проучившись 8-10 лет им попался такой руководитель. Могли бы хоть на себя ответственность взять, сказав, что вы тоже человек и допускаете ошибки. Вместо этого недавно вы сказали, что Жапаров и Путин обсуждали аконит и снова начали рекламировать. Я думаю, что должны быть какие-то границы. Я думаю, либо должны уйти вы, либо — парламент. Мы должны к этому прийти. Вы понимаете, что отвечать рано или поздно придется. Вы же могли просто работать […] Или это для вас бизнес-проект, или вы насмехаетесь над народом. Я не знаю, какой ответ вам дать. Судьба нас привела к такому, что вы всех нас замучали. Но желаю вам удачи», — сказал Нышанов.

Бейшеналиев активно пропагандирует безопасность настойки из ядовитого растения аконит и не раз говорил, что им уже лечат больных с COVID-19. Чтобы доказать безвредность иссык-кульского корня, министр даже выпил отвар на пресс-конференции в прямом эфире.

Осторожно, это растение ядовито и неправильная дозировка может привести к смерти. Симптомы отравления: обильное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, одышка, чувство ползания мурашек по коже, чувство замирания сердца, общая слабость, кожа холодная, ритм пульса нарушен, помутнение сознания. Смерть наступает от паралича дыхания и остановки сердца.

Также на сегодняшнем заседании профильного комитета глава минздрава сообщил о завершении клинических испытаний настойки из аконита. По словам Бейшеналиева, полученные данные отправили «крупным профессорам и академикам» из России и Казахстана, чтобы те дали своё заключение.

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