В Жогорку Кенеше намерены вернуться к обсуждению скандального законопроекта «О манипулировании информацией».

Парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сегодня, 31 мая рассмотрит создание группы для выработки согласованного варианта законопроекта.

Что за законопроект

Инициаторки законопроекта «О манипулировании информацией» — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

Осмонова и Асылбаева предлагали ужесточить контроль над распространением недостоверной информации в интернете, а также обязать провайдеров хранить информацию о пользователях.

Также в проекте закона говорилось, что уполномоченный орган мог заблокировать доступ к информации, которая может быть ложной, несмотря на то, что подобное решение по действующему законодательству Кыргызстана может вынести только суд.

При этом законопроект на 64% совпадает с аналогичным законом, принятым в России. В некоторых статьях он и вовсе был скопирован без изменений.

Проект закона подвергся резкой критике, юристы отмечали, что он «грубо» нарушает конституционные права граждан на свободу слова, и устанавливает государственную цензуру в интернете.

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Несмотря на все возражения общественности, депутаты парламента все же одобрили законопроект и отдали его на подпись тогдашнему президенту Сооронбаю Жээнбекову. Однако Жээнбеков не стал принимать закон и выразил свое возражение.