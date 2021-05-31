Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам рассказал о строительстве и ремонте больниц в регионах страны. По его словам, в Нарыне до сих пор не завершили стройработы инфекционной больницы.

«На сегодняшний день готова больница в городе Ош. Завершился капремонт и реконструкция больниц в селе Баш-Булак Кара-Суйского района, в селе Орловка Кеминского района, а также в городах Чолпон-Ата, Каракол и Баткен», — сказал Бейшеналиев.

Депутат Айбек Алтынбеков потребовал у министра объяснить ситуацию с незавершённым строительством в Нарыне.

«Я хочу, чтобы перечислили все больницы и дали разбивку по регионам. У вас [министр здравоохранения] нет информации. Скажите открыто: “у меня нет информации, когда получу — отвечу письменно”. Я вам скажу, в айыл окмоту Могол еще не достроили больницу. Уже третий год идет. Мне еще не ответили, до сих пор не ответили», — сказал депутат.

Строительство больницы в Нарыне власти планировали завершить ещё к сентябрю 2020 года. Так они хотели подготовиться ко второй волне пандемии COVID-19.

Первая вспышка коронавируса в Нарынской области случилась в мае 2020 года. Тогда коронавирусом заразился даже вице-мэр Нарына, а единственный роддом хотели закрыть на карантин, потому что роженицы заразились COVID-19.

Однако власти ежемесячно продлевали сроки завершения строительства. В декабре 2020 года Артём Новиков, который на тот момент исполнял обязанности премьер-министра, потребовал как можно скорее завершить все строительные работы в нарынской больнице.

На тот момент сообщалось, что работы по строительству здания были завершены на 92%.

Больницу в Нарыне строят за счет государства. Новое здание инфекционного отделения рассчитано на 70 мест.

Над материалом работала Айгерим Турганбекова.