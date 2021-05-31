В Кыргызстане с 1 июля вводится обязательная маркировка алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

По данным ведомства, чтобы получить GTIN-коды маркировки, производителям и импортерам этих товаров необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan.

Затем они должны заключить договор с Национальным оператором маркировки «Альфа Телеком» на предмет оказания услуг по предоставлению кодов маркировки. После этого производится заказ кодов маркировки и регистрируется их нанесение на товар.

В ГНС также отметили, что с 1 января 2022 года оборот немаркированной алкогольной и табачной продукции на территории страны будет запрещен.

«Нанесение цифровой маркировки позволяет получить всю информацию о товаре: название предприятия-изготовителя, место, дату и время производства или продажи, срок годности, артикул и номер стандарта. Данные хранятся в государственной информационной системе», — отмечается на официальном сайте маркировки товаров «Текшер».

По данным налоговой службы, система маркировки товаров в Кыргызстане реализуется в рамках программы фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым».