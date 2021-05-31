Республиканский штаб сообщил, что на 31 мая в Кыргызстане зарегистрировали пять случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Один случай в Чуйской области и четыре в Бишкеке.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 808 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.

Также по данным штаба, за прошедшие сутки в стране выявили 174 случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 95;

Ош — 26;

Чуйская область — 7;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 4;

Иссык-Кульская область — 15;

Джалал-Абадская область — 17;

Баткенская область — 5.

По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 104 729 случая заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки с выздоровлением из больниц выписали 244 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 544 тысячи пациентов.

За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 663 медработников, из которых выздоровели всего 4 577.