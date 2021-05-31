Республиканский штаб сообщил, что на 31 мая в Кыргызстане зарегистрировали пять случаев смерти среди пациентов с COVID-19. Один случай в Чуйской области и четыре в Бишкеке.
Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 1 808 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом.
Также по данным штаба, за прошедшие сутки в стране выявили 174 случая заражения коронавирусом.
- Бишкек — 95;
- Ош — 26;
- Чуйская область — 7;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 4;
- Иссык-Кульская область — 15;
- Джалал-Абадская область — 17;
- Баткенская область — 5.
По данным министерства, всего за все время пандемии в стране выявили 104 729 случая заражения коронавирусом.
Штаб также сообщает, что за сутки с выздоровлением из больниц выписали 244 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 98 544 тысячи пациентов.
За сутки среди медиков выявили 11 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 4 663 медработников, из которых выздоровели всего 4 577.