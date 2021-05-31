Глава Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что вторую партию китайской вакцины Sinopharm в Кыргызстан доставит ЮНИСЕФ (UNICEF). Ранее власти Китая предоставили 150 тысяч доз этого препарата в виде гуманитарной помощи.

По словам Ишенапысовой, сейчас китайская сторона должна дать данные по объему поставки.

«Мы письмо отправили поставщикам, они подтвердили. Но чтобы привезти вакцину, нам нужно знать объемы поставки: килограммы, количество. Поставщики сказали, что дадут информацию на этой неделе. Министр здравоохранения договорился с ЮНИСЕФ, что они помогут с доставкой препарата. У них есть соответствующий отдел и соглашения со странами. Они договорятся по своим линиям», — сказала она kaktus.media.

Ишенапысова сообщила «Клоопу», что пока нет примерных дат поставки.

Ранее министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин».

Вакцинация в Кыргызстане

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта. Сейчас кыргызстанцев прививают китайской вакциной Sinopharm и российским «Спутником V».

Sinopharm поступила в конце марта в количестве 150 тысяч доз, этого хватит на 75 тысяч человек. Сейчас этим препаратом может вакцинироваться любой желающий.

«Спутник V» пока доступен только гражданам старше 65 лет, у которых есть хронические заболевания.

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Всего по данным минздрава, на 29 мая в Кыргызстане вакцинировано 82 258 человек.

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