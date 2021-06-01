Адвокат экс-премьер-министра Игоря Чудинова Дастан уулу Улан опроверг его задержание. Ранее СМИ сообщили, что бывший премьер был задержан по делу о «Кумторе».

В интервью изданию «Тазабек» Дастан уулу сообщил, что Чудинов пришел на допрос в ГКНБ 31 мая и пробыл там около двух часов.

Игорь Чудинов занимал пост премьер-министра с декабря 2007 года по октябрь 2009 год. До этого он два года проработал министром промышленности, энергетики и топливных ресурсов.

По делу о коррупции на «Кумторе» проходят ряд депутатов и бывших чиновников. 31 мая ГКНБ задержал депутатов Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова. В ту же ночь Первомайский районный суд Бишкека заключил их под стражу на два месяца в СИЗО ГКНБ. Жээнбеков и Зулпукаров проходят по делу «Кумтора» по статье «Коррупция».

Среди задержанных также оказались еще два депутата — Исхак Пирматов и Талантбек Узакбаев. Они также подозреваются в коррупции по делу «Кумтора».

Еще одним политиком, которого задержали по тому же делу стал экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. При этом, ранее ГКНБ возбудил против политика несколько уголовных дел, но их прекратили, а Бабанов выплатил 100 млн сомов в качестве поддержки страны.

Дело по Кумтору

Генпрокуратура 21 мая сообщила, что начала расследование по факту коррупции при заключении договоров на разработку рудника Кумтор.

По данным надзорного органа, в период с 1992 года по 2019 год высокопоставленные чиновники и руководство «Кыргызалтына», «обладая властными полномочиями», создали «противоправную и устойчивую связь с представителями канадской компании “Камеко” и Centerra Gold Inc в целях незаконного получения материальных и других благ, заключали ряд заведомо невыгодных для Кыргызстана соглашений по разработке золоторудного месторождения Кумтор».

Само месторождение Кумтор уже несколько недель находится в центре внимания общественности и депутатов парламента. Разработкой месторождения занимается канадская компания Centerra Gold Inc использую местную компанию «Кумтор Голд Компани». При этом, Кыргызстан владеет более 26% акций компании Centerra Gold Inc.

6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний. Уже 7 мая стало известно, что Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

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Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Депутаты также предложили еще один вариант — расторгнуть все соглашения между правительством и «Кумтором» или ввести временное управление на предприятии. 14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Спустя четыре дня — 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании «Кумтор», которая занимается разработкой одноименного месторождения.

На такое решение отреагировало правительство Канады, которое сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

Сама же Centerra Gold Inc заявила, что подает в Арбитражный суд на кыргызское правительство. В компании считают, что действия властей республики нарушают подписанные договоры между сторонами и там намерены защищать свои права. Однако в Centerra Gold отмечают, что готовы к «конструктивному диалогу», если правительство к ним обратится.