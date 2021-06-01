Пресс-служба президента сообщила, что 1 июня Садыр Жапаров подписал указ о назначении Акылбека Жапарова министром экономики и финансов.

Этим же указом президент назначил Акылбека Жапарова заместителем председателя кабинета министров.

Депутат уже не в первый раз возглавляет министерство экономики и финансов. Главой ведомства он был с 2006 по 2007 годы. Затем он был министром экономического развития и торговли, вице-премьер-министром Кыргызстана. Последний раз главой экономического ведомства Жапаров был с 2011 по 2012 годы.

Кроме того, что Акылбек Жапаров сейчас депутат и глава минэкономфина, он возглавляет и госкомиссию по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани».

За последние несколько недель компания «Кумтор» привлекла внимание депутатов и общественности. «Кумтор Голд Компани» — дочерняя компания канадской Centerra Gold Inc которая разрабатывает одноименное золотое месторождение в Иссык-Кульской области. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra Gold.

Скандал вокруг Кумтора

12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд. А 15 мая правоохранительные органы провели обыски в офисах компании «Кумтор».

Спустя два дня — 17 мая прошло внеочередное заседание парламента по вопросу месторождения Кумтор и работе золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани». На том заседании 91 депутат проголосовал за введение временного управления в «Кумторе». Позже внешним управляющим назначили Тенгиза Болтурука — советника президента Садыра Жапарова и экс-члена совета директоров Centerra Gold.

После этого канадская Centerra Gold Inc. обратилась в международный арбитраж на правительство Кыргызстана.

Также на скандал вокруг рудника отреагировал Европейский банк реконструкции и развития, который заявил, что поглощение государством компании ставит под угрозу и восстановление экономики Кыргызстана, и репутацию республики для инвесторов.

Правительство Канады тоже сделало заявление о происходящем вокруг Кумтора. Согласно ему, шаг по контролю над «публично торгуемой канадской компанией с международными активами» может иметь «далеко идущие последствия для прямых иностранных инвестиций».

В ответ на введение внешнего руководство в «Кумтор голд компани» Centerra Gold заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства и «фактически захватила контроль над рудником».

«Centerra Gold больше не контролирует рудник Кумтор и больше не может обеспечивать безопасность сотрудников или безопасность деятельности рудника. Незадолго до того, как правительство взяло рудник под контроль, все ключевые системы безопасности, мониторинга и эксплуатации на руднике работали должным образом», — отметили в компании.

Кроме этого компания запретила «Кыргызалтыну» передавать или обременять акции компании, а все дивиденды, которые полагалось получить госпредприятию или аффилированным с ним компаниям, будут переданы Centerra Gold Inc.